入夏以後，天氣酷熱，且濕熱夾雜，成為暑氣，暑氣太過，傷人致病，中醫稱為暑邪。暑邪暑毒，有明顯的季節性。夏季的許多疾病都跟暑邪有關。而且，暑邪還會潛伏在人體，到秋冬季節發病，稱為伏暑。

暑邪辨證

防暑祛暑，與坊間說的清熱是根本的兩回事。暑為外邪，殺傷力有如病毒，暑熱夾濕，令到人體機體泯亂，身體系統受到傷害致病；而清熱的「熱」則是發自體內陰陽失衡，一般稱為上火或熱氣。如防暑不能對症解暑，反而會傷及津液，導致心腎受損，手尾長。防暑就是要預防暑邪發病，最重要日常保持健康飲食作息有序，飲食均衡，以食療為主，可免用藥。

中醫學認為暑邪分為四類：暑濕、陽暑、陰暑、伏暑。

暑濕

暑多挾濕，夏季氣候炎熱，且常多雨而潮濕。熱蒸濕動，水氣彌漫，挾濕邪為患。其臨床表現除發熱、煩渴等暑熱症狀外，兼見身體些微發熱不散、四肢困倦、胸悶嘔惡、大便溏泄不爽等濕滯症狀。如夏季的感冒病，多屬暑邪挾濕邪而致。

陽暑及陰暑

暑邪為病，分陽暑和陰暑，得陽暑的一般是辛苦工作之人。夏日在外奔波，汗出過多，體內體外皆熱，輕則發熱、全身無力、口渴、大汗出等感冒症狀，稱為傷暑；重則忽然昏倒，甚至口眼歪斜，稱為「中暑」。關於「中暑」，可翻閲去年本欄文「中暑」，如何診療趨避。

陽暑

中醫謂暑病多為陽邪，易發熱病。傷人多表現為一系列陽熱症狀，如高熱、心煩、面赤、心跳急速等。而且容易上擾心神，或侵犯頭目，出現心胸煩悶不寧、失眠、頭昏、目眩、面赤等。暑邪導致汗出過多，不僅傷津，而且耗氣。故臨床除見口渴喜飲、尿赤短少等津傷之症外，往往可見氣短、乏力；如氣津耗傷太過，更會突然昏倒、不省人事。

防暑需避開烈日，當汗出過多時候，及時飲用淡鹽水為身體補充津液，是避免陽暑傷人的最佳方法。

陰暑

夏天，如果一味避暑，貪圖涼快，在空調房呆得過久，過多飲食瓜果生冷等寒涼之物，又會導致陰暑。陰暑最大的特點是發熱但是汗少，甚至沒有汗。這是因為寒濕的收引性閉住了毛孔。此外還隨有身痛、腹瀉等症狀。

用藿香正氣片或藿香正氣散，解表和中，多有奏效。注意藿香正氣片及散是治暑正藥，如遇中暑，可以小劑量一用。但藿香正氣水內含酒精，治療暑症便需要有所避忌，誤用會導致嚴重後果。

夏天既要合理避暑，又不能過於貪涼。人在夏天是脆弱的，暑邪總有侵犯人體的機會，因此要慎防守固。

伏暑

暑邪侵犯人體，有的會即時發病，有的則會蟄伏體內不發，到秋天甚至冬天才發病，這叫「伏暑晚發」。伏暑晚發可以發為各種各樣的疾病，其共同特點為舌苔膩，胃口不好，口渴，各種症狀午後加劇，晚上尤其嚴重，所以夏天要知道防暑養生的重要。

解暑食療

夏天又濕又熱，胃口不開，烈日下，一些方便調製的解暑茶飲，作為日常食療飲品，代替白開水或冰凍飲料，達到防暑解暑的效果，茶飲多以荷葉、瓜類、菊花、金銀花等清熱解毒用料。

1、枸杞防暑茶

材料：枸杞子10克、薄荷3克、五味子10克、菊花6克

做法：把所有原料放入杯中，沖入300毫升開水，加蓋悶泡1分鐘至味道滲出即可飲用。

功效：明目醒腦減輕疲勞，提高工作效能。

2、藿香香薷茶

材料：藿香3克、香薷3克、穿心蓮3克、生薑2片

做法：生薑洗淨切厚片，與其他用料放杯中加350-450毫升開水，加蓋悶泡30分鐘，代茶飲

功效：解表祛暑，調和腸胃。適用於空調環境中工作或生活人群平時貪涼過度的人群。

3、枸杞菊花茶

材料：枸杞子12克、菊花8克、決明子10克

做法：將原料洗淨放入杯中，加入300毫升沸水加蓋燜泡10分鐘。

功效：緩解眼睛酸澀疲勞滋補腎臟潤腸通便。

4、積雪草茶

積雪草即崩大碗，性寒味辛微苦，清熱解毒，積雪草茶可清熱解暑利尿消腫涼血解毒。

材料、做法：每次取鮮草20克，水適量煎湯當茶飲

功效：可以防治中暑，急性胃腸炎，小便不通等。

5、藿香菊花茶

材料：藿香3克、菊花3克、白茅根3克、薄荷2克

做法：將用料放入杯中，加350-450毫升開水，加蓋悶泡30分鐘。代茶飲

功效：芳香化濕，清熱生津。適用於高溫、高熱環境中工作或生活的人群。

6、金銀菊花茶

材料：菊花10克、金銀花6克

做法：將用料放入杯中，加350-450毫升開水，加蓋悶泡15分鐘，代茶飲

功效：去除身體熱氣、解毒、抵抗多種病原菌，金銀花為中藥家族中的天然抗病毒藥。

7、兒童解暑茶

材料：藿香2克、荷葉2克、白茅根5克、生山楂2克

做法：將材料放入杯中，加500毫升開水，加蓋悶泡30分鐘，代茶飲

功效：芳香化濕清熱生津。適用於4歲以上兒童。

8、翠衣解暑飲料

翠衣，就是成熟西瓜、冬瓜或絲瓜的綠色外皮。

瓜翠

具體做法是：將吃剩下的西瓜皮，削掉裡面的白色部分，刮掉最表面的一層綠色薄皮，剩下一層薄薄的青色瓜皮，這成了西瓜的「瓜翠」。

瓜翠性涼，有通透性，能及時將人體感受的暑邪清理出去。使用方法可以油炒，煮水代茶飲，用量多少不限，以舒適為度。

荷葉

荷葉是解暑佳品，荷梗、荷葉、荷花瓣都可以用。一般來說，荷葉可以清暑散熱，荷梗在解暑的同時還能通暢脾胃，荷花瓣不僅能解暑，還能疏肝解鬱，令人神清氣爽，心情愉快。

荷葉與荷花最好用鮮品，煮水代茶飲。如果與西瓜、冬瓜或絲瓜皮的翠衣或瓜翠同時煮水，效果更佳。

夏天，東西容易腐爛變壞，細菌滋生，惡臭穢濁之氣到處蔓延，這種氣息成為穢濁之氣。病患從口鼻而入，傷人肺胃，如不及時治療，還會深入變成重症。因此，夏季要盡量遠離穢濁場所如垃圾堆、下水道等。多食一些清暑化濁的食品飲品，便有祛穢化濁兼防暑養身的作用。

參閲：健康快車21/07/2022文《中暑》

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