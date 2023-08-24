「新」冠疫情雖遠去，但「舊」的癌症卻一直存在，而且致命，也是香港頭號殺手；另有項研究則發現，美國癌症病人有年輕化趨勢。齊齊防癌，年輕人也不要以為，患癌是較長者的專利，任何年齡人士都須提防，癌魔隨時來叩門。

醫管局香港癌症資料統計中心最新的數據顯示，2020年有近1.5萬宗癌症死亡個案，佔港人死亡率約三分之一，即每10名離世的市民中，便會有3人以上死於癌症。2020年癌症整體發病數字逾3.4萬，死亡人數為1.48萬人（見表一及表二），致命率逾四成 （43.3%）。

表一

十大癌症：2020年整體發病數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

表二

十大癌症：2020年整體死亡數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

首5位癌症殺手依次是 : 肺癌（26.4%）、大腸癌（15.4%）、肝癌（10.3%）、胰臟癌（5.5%）及乳腺癌（5.1%）（見表二），男女患癌部位雖有別（見表三至表六），但若對照一下，致命癌症往往源自肺、大腸、肝、胰臟、乳腺及胃。

表三

十大癌症：2020年男性發病數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

表四

十大癌症：2020年男性死亡數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

表五





十大癌症：2020年女性發病數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

表六

十大癌症：2020年女性死亡數字

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

肺癌是香港頭號殺手，新症按年趨升，但其實本地煙民數量卻有下降趨勢。有專家就指出，逾五成肺癌患者是由於基因突變。專家指的基因突變，未知是否涉及吸入二手煙、市區空氣質素差等因素。

至於大腸癌和肝癌則與飲食及生活的習慣有關，例如愛吃加工或醃製，以及精製澱粉的食品，多肉少菜；喝酒、吃高熱量食物，長期熬夜又缺乏運動等，這些不健康的習慣都會影響大腸及肝臟的健康，增患癌風險。

美國 200 萬人患癌

近日美國一項研究發現，美國50 歲以下患癌人數正在增加，情況令人關注。那項研究於2010 年至 2019 年間進行，對象是56.2萬來自不同群組的人。研究結果顯示，在 30 歲至 39 歲的年輕群組，癌症發病率升勢最為明顯。此外，美國婦女及幾個少數族裔群組，例如亞洲或太平洋島民受癌魔威脅最大。

美國國立衞生研究院（NIH）估計， 今年美國將有 200 萬人被診斷出患癌，其中前列腺癌及乳腺癌則分別是男、女的第一大癌症殺手。與香港的癌症個案種類相似，美國胃、腸道的癌症較普遍，10 年間發病率平均增加 2.6%。其他分析則顯示，乳腺癌在早發性疾病病例中所佔比例最高，其次是甲狀腺癌和大腸癌，而最受癌症影響的、50 歲以上中、老年人的發病率卻下降了。不過，美國這項全國性的研究已進一步證明，美國早發癌症（early-onset cancers）的發病率正在增加。

如看香港醫管局的數據，20-44歲男、女大腸癌發病率分別為11.1%及5.3%；45-64歲男、女大腸癌發病率分別為18.4%及9.3%，而肺癌則分別為18.0%及10.2%（見表七及表八），患癌年輕化情況也令人關注。

表七

2020年五大癌症發病數字（20-44歲）

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

表八

2020年五大癌症發病數字（45-64歲）

（圖片來源：截自醫院管理局香港癌症資料統計中心）

其實，癌症有一半是可以預防的，除要戒掉上文提及的不健康生活習慣之外，還須免除抽煙、肥胖、酣酒、壓力過大、曝曬等風險因素，才可望謝絕癌魔來訪。

在患癌年輕化的趨勢下，加上癌症統計數據有可能被低估，即使是50 歲以下的青、壯年人，如懷疑身體任何部分有腫瘤，還宜徹底檢查一下。無事，可買個安心；萬一不幸患癌，也可盡快向淺中醫。