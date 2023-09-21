新冠疫情雖已退去，但不少人對新冠變種病毒或其他傳染病的恐懼卻揮之不去。針對像驚弓之鳥的民眾（或政府）這種心理，藥廠已急不及待，繼續爭相研發疫苗及藥物，用以防治新冠之外，還擬應對尚未出現的新冠變種，乃至其他假設性傳染病，其中mRNA疫苗技術最具爭議。

今時已有愈來愈多病例、研究及數據支持並證實，打mRNA疫苗有很多風險，包括心臟損傷(如心肌炎、心包炎)和糖尿病，以及較嚴重的不良反應或「異常事件」，如過敏反應、由血小板減少綜合症 （TTS ）所造成的血栓、免疫系統疾病吉巴氏綜合症 （GBS）等。最新研究又發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害人體器官和組織，並導致疾病。

Mrna（圖片來源︰envato elements）

這研究與美國疾病控制與預防中心（CDC） 的說法大有分別。CDC指mRNA在接種疫苗後，幾天內就會自行失效、分解，並不會較長時間在體內存活。mRNA在體內長期存在會有甚麼問題 ? 未談mRNA前，先說RNA。

「修改了的 」RNA

RNA是 RiboNucleic Acid（核糖核酸） 的縮寫，分子結構與DNA (缺氧核糖核酸)非常相似。RNA在細胞中廣泛分布，有著多種功能，可在遺傳編碼、轉譯、調控、基因表達等過程中發揮作用。

至於mRNA則是遺傳訊息的「信差」（messenger），它能夠指導蛋白質的合成，以協助免疫系統預防或對抗疾病。不過，美國監管文件及輝瑞就將新冠mRNA 中的「m」稱為「modified」（經修改了的）RNA 。至於被修改了甚麼，美國法律機構及輝瑞卻一直諱莫如深。

8 月 31 日在網上學術平台《蛋白質體學臨床應用》（Proteomics Clinical Applications）上發表的一項研究發現，在接種兩針新冠mRNA疫苗6個月後，打針者體液裏出現了合成刺突蛋白（Synthetic Spike Protein），這顯示mRNA 可能在部分細胞中整合或重新複製（re-transcribed） ，研究人員提醒想再打針的人要三思。

刺突蛋白是冠狀病毒中最大的一種結構蛋白，它負責病毒進入宿主細胞，在病毒感染期間引導受體識別、細胞附著和融合。 mRNA會指導人體複製刺突蛋白，準備好病毒真正來襲。

新冠病毒橫切面及RNA（圖片來源︰envato elements）

多項研究與CDC說法相違

另一網上學術平台《生物醫學》最近也有篇論文引述數據顯示，新冠 mRNA疫苗的設計可令打針者 : 體內刺突蛋白的生物分布不受控制、持續存在，並持續發揮作用（persistent bioavailability)。

類似mRNA會較長時間在體內存活及其影響的研究及結論，遍及眾多醫學期刊，包括:《病理學、微生物學及免疫學雜誌》(2023 年 1 月） 、《Cell》（2022 年 3 月） 、《免疫學雜誌》（2021 年 11 月）等。

日本輝瑞一項 研究指出，疫苗刺突蛋白可在不同器官及組織中積累，包括脾、骨髓、肝、腎上腺和卵巢。以上所有研究及結論都明顯與CDC「mRNA會在體內迅速分解」的說法迥異。

加拿大公民調查組織（NCI） 上周公布的調查報告也指出，mRNA疫苗「既不安全，也沒有效」，抨擊加國政府罔顧國民安全，批准疫苗使用，但另一邊廂，美國政府卻已豪擲數百萬美元，積極向孕婦推廣接種疫苗，勢將禍延下一代。

（圖片來源︰envato elements）

醫學界至今對 mRNA技術，以及它對人體、健康的影響，了解仍很有限，但RNA卻在人類基因遺傳編碼等過程中，發揮重要作用，在未能確切認識清楚它對人體的影響之前，為何還須像疫情期間一樣「緊急使用」？

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