「病入膏肓」成語出自戰國中期《左傳》：「疾不可為也，在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，藥不至焉，不可為也。」流傳至今二千多年，都在形容病情已危重到藥物無濟於事、無法救治的地步，或指事情已發展到不可挽救的程度。

到了一千多年後的唐代，藥王孫思邈才加了注腳：「時人拙，不能求得此穴，所以宿疾難譴，若能用心方便，求得灸之，無疾不癒矣。」孫思邈更在其著作《千金方》中解說「膏肓百病無所不療」。

所指的「穴」及「膏肓」是指膏肓穴，是人體內藏一個自我療癒百病的人身大穴。膏肓穴為膀胱經穴，平厥陰俞，既能補虛，又能清心安神、溫陽化濕。孫思邈謂一切宿屙難疾、臟腑虛損之病，都可以此穴療治。

膏肓釋義

古代醫家將心尖下的脂肪稱為膏，心臟與隔膜之間的位置稱為肓。膏、肓合指心臟與膈膜之間的氣血物質，這些膏脂類物質或人體廢物，燃燒氣化，蒸發作用後隨濕熱之氣外滲體表，或經由膀胱經排出體外；此區所由「膏」「肓」五穀精微集中所化成，故名膏肓。這個膏肓之所，便成了生命最深、最重要之處所，成語病入膏肓所指的就是這區所。

圖一：膏肓穴位置圖

膏肓穴

膏肓穴所處的部位極為特殊，靠近膏肓區所，隱蔽在胛骨之下介乎心、肺之間，鄰近魄戶穴和神堂穴。魄戶穴內應於肺，肺藏魄；神堂穴內應於心，心藏神，膏肓穴也就成為關乎健康以至生死的人體大穴。（圖一）

心主血，肺主氣，是維繫生命的重要臟器；可以說膏肓穴是心肺兩臟氣血根存和交換的樞紐，關連著這兩個臟器運作是否正常。

另外膏肓深處所藏的膏脂，是提供心火活命燃燒的「柴薪」。如果這裏正氣不足，陽氣衰微，則心神難以自持，生命之火也就岌岌可危了，人體便進入「病入膏肓」的病危狀態。

由此瞭解到孫思邈論及的膏肓能主治虛羸瘦損、五勞七傷及夢遺失精、上氣咳逆、痰火發狂、健忘、胎前產後等頑疾，百病無所不療之説是意指膏肓穴。比如，得了支氣管炎、支氣管哮喘等慢性疾病，且因久病不癒變得體弱消瘦時，說明身體氣血陰陽均已受損，最適宜取膏肓穴施灸治療，起到調和全身氣血的作用，從而使身體恢復健康。

膏肓痛

膏肓痛源自肩胛骨與附近的肌肉骨骼反覆摩擦，反覆慢性發炎所導致的肌肉骨骼黏連的炎症。肩胛骨形狀奇特，附近的肌肉結構複雜，肩胛骨只有一小端連接至肱骨和鎖骨，這塊不算小的骨骼整塊就被一大堆的背部肌肉撐住，肩胛骨和旁邊的肌肉韌帶就很容易因為摩擦導致發炎，不斷的反覆發炎，復原後亦會引起沾黏反應而復發。

很多人低頭彎腰久了，就很容易出現肩背痠痛，如能按押一會膏肓穴，也能起到紓緩的作用。膏肓穴位在左右肩胛部內側偏上方的兩個凹點，一般做文書工作的人自己往上背押按也可作紓解。

臨床功效作用

歷代醫家多認為膏肓穴對應的膀胱正經穴位為厥陰俞穴，其氣血物質皆來自心室外衛心包之中。具有滋陰潤肺，補虛益損，通絡止痛的功效，主治肺腎陰虛、陰虛火旺之肺癆、咳嗽、氣喘、咯血、骨蒸盜汗諸病症及肺氣虧虛、氣血不足咳嗽、喘息、健忘、遺精、虛損不足等病症。同時膏肓穴還可以治療經脈痹阻之肩胛背痛諸症。

膏肓這個穴位比較隱蔽，針不方便紮進去，手也難以一下子按到，想要活動膏肓，最好的方法就是通過艾灸和自我鍛煉。

以按摩刺激膏肓穴，基本能達到保健與治療疾病的目的。

• 按法：用兩拇指緩緩用力按壓兩側膏育穴3分鐘；

• 揉法：用食指和中指或其中一指著力於兩側膏肓穴上，做輕柔緩和的環旋轉動，時間約3分鐘；

• 捏法：用拇指和食指輕捏兩側膏育穴5分鐘；

• 搓摩法：用食、中、無名指輕揉，壓力均勻放在兩側膏肓穴上，盤旋撫摩。

需要注意的是，按摩膏肓穴需以皮膚發紅發熱為度。

現代中醫常用於治療支氣管炎、支氣管哮喘、乳腺炎、各種慢性虛損性疾病等。常灸此穴有強身保健、預防疾病的作用。配肺俞主治久咳；配肩井穴主治肩背痛；配百勞穴主治虛勞。

自我鍛煉，去疾强身

艾灸膏肓穴的療效很明顯，可以把最深層的風寒濕毒瘀血灸出來。而打開膏肓穴的方法不只有艾灸，平時也可自我鍛煉，收到强身健體的療效。

圖二：雙肩旋轉法

一、雙肩旋轉法

1、立式：兩手自然下垂，中指貼住大腿兩側，以肩為軸，雙肩一起往前轉動10次，名為“開膏肓”；然後，仍舊以肩為軸，兩肩往後轉動10次，是為“合膏肓”。這動作可以把膏肓穴活動打開，充分鬆開肩背部，長期練習，能有效解決肩背痛的問題，反復的前後拉伸又能使胸腔得到擴張。（圖二）

2、加強式：在雙肩旋轉法開合膏肓基礎動作下，把雙手屈曲放在肩膀上，以手肘帶動肩膀，進行旋轉，先向前旋轉，然後向後旋轉。

這個動作可以把膏肓充分鬆開肩背部，長期練習，能有效解決肩背痛的問題；而反復的前後拉伸又能使胸腔得到擴張，有效提升防治心、肺疾病。

圖三：肩背開合法

二、肩背開合法

1、動式：這個動作很簡單，正坐在椅子上，手放在椅子的扶手上，把後背像扇子一樣向前打開，停一會兒，再慢慢挺胸，收緊後背，往後擠壓脊柱。如此反復幾遍。把後背像扇子那樣打開和收緊，可讓周身清爽，肩背疼痛明顯減輕。（圖三）

2、反坐式：把椅子反過來坐，人趴在椅背上，充分展開兩個肩胛；然後兩個肩胛骨向後擠壓，擠壓著膏肓穴。每日如此反復幾遍，既可益壽延年，還對肩周炎、慢性支氣管炎、肺氣腫、頸椎病有一定的防治作用。

三、提臂拉伸法

兩腳平行站立，兩膝微曲，腰直，胸平，兩手握拳，兩臂緩緩抬起到胸前與肩平，然後用力緩緩向後拉至極限，使肩胛骨儘量向脊柱靠攏，擠壓兩側膏肓穴，略停1至2秒鐘，再恢復原姿態。後拉時深吸氣，回收時呼氣，動作在水平面緩慢進行，動作到位，使背後有痠脹、出汗的感覺。

這個動作可打開和擠壓膏肓，像扇子一樣開合，做完幾次後，人會感覺周身清爽，肩背疼痛明顯減輕。

四、反拳捶脊法

圖四：反拳捶脊法（坐式）

1、 坐式：把手放在人體背部，反拳沿著脊柱敲打。這樣做可以把膏肓振開，所以又叫振髓法。（圖四）

久坐後可依此法經常敲打自己的背部，緩解肩背痛，疏通血脈。此法既可益壽延年，還對肩周炎、慢性支氣管炎、肺氣腫、頸椎病、乳腺增生等有一定的輔助作用。

圖五：反拳捶脊法（立式）

2、 立式：把手放在人體背部，反拳沿著脊柱敲打。這樣做可以把膏肓振開，亦屬振髓法一種。久坐後可依此法經常敲打自己的背部，緩解肩背痛，疏通血脈。（圖五）

人的骨髓裏藏的都是“精”，通過振髓，對脊柱裏的“精”進行修整，緩解肩背痛，強腰脊，疏通血脈。如果不能反拳敲打，也可以找個堅實而又不冰冷的門框或是牆，輕輕撞擊後背，激蕩氣血。

五、提腳伸懶腰

這動作有點像八段錦中的雙手托天理三焦，雙手向上托舉時，可刺激到背部的膏肓穴，增加頭腦氣血運行，令人神清氣爽。

開始立正平望，雙手緩緩上托，然後眼向上看手背，兩腳跟離地約1寸，持續數秒。兩手放鬆，足跟輕輕落地，如此反復做七八次。

此法對肩周炎、慢性支氣管炎、肺氣腫、頸椎病、乳腺增生等都有一定的輔助作用。

縱觀上面所述各類開合膏肓穴的式樣和法式，印證中國流傳各類導引套路如八段錦、易筋經、太極氣功、内養功以至馬王堆導引功等，都有類近的招式和功效。此亦可以理解，這些健身氣功每一招式的設計，並不是單純的活動身體筋骨，而是突顯中醫内外調理强身的一致理念。現代人慢性病多源自膏脂積聚，這些套路或運動法式，當可以紓解甚至降低慢性病帶來的健康隱憂。

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