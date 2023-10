要防新冠,防流感這類呼吸系統疾病,還是接受疫苗注射較穩妥,但打甚麼針,甚至重新考慮打不打針,仍是一個令人費煞思量、「to be or not to be」的問題。

由於預期近日至年底,新冠會出現另一高峰期,專家都呼籲市民打針。中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示,政府現正研議引進美國輝瑞和莫德納(Moderna)的第3代疫苗。

疫苗主要是以XBB.1.5病毒株為抗原,接種後對XBB分支病毒產生抗體,也能預防現正流行的BA.2.86及EG.5兩種病毒。若看港人新冠疫苗打針率,第1至第3針都不算低,再打第4針或以上(加強劑)是否有需要,可能市民已用行動表達了想法(見表),似乎正觀察著一旦新冠再來襲的情況。

滅活疫苗 歷史最悠久

打甚麼針是一個重要考慮。除了大家較熟悉的滅活疫苗和mRNA疫苗之外,還有重組蛋白疫苗及腺病毒載體疫苗,後兩種疫苗都涉及基因技術。重組蛋白疫苗是將編碼一種抗原(如新冠病毒表面蛋白)的DNA,插入細菌或哺乳動物的細胞中,再從細胞中純化製成的疫苗;腺病毒載體疫苗則是將新冠病毒中的基因傳送到我們體內,人體細胞將讀取它並製造冠狀病毒的蛋白質,讓免疫系統認為我們已被感染了。

滅活疫苗是一種由病毒顆粒或其他病原體組成的疫苗,人類掌握這種技術的歷史最為悠久。反而mRNA疫苗卻是以新冠病毒特異性抗原蛋白對應的mRNA為基礎,通過某種方式傳遞至人體細胞內,經細胞自行轉錄為DNA,再產生蛋白,從而誘導身體作出免疫反應。

mRNA 遺傳性影響

政府擬引進的輝瑞和莫德納第3代疫苗都是mRNA疫苗,正如心臟科專家麥卡洛醫生(Peter McCullough)警告,mRNA疫苗將外來的遺傳密碼注入體內,由於疫苗是合成的,因此人體在至少6個月,甚至更長的一段時間內,都無法分解或排出這些遺傳密碼,他直言mRNA這概念「危險」。

憑開發 mRNA 技術而獲得2023 年諾貝爾醫學獎的科學家魏斯曼(Drew Weissman)早於2018 年也警告說,mRNA 疫苗在臨床試驗中,對人體的預期影響雖較動物溫和,但其副作用卻「絕非小事」(not trivial)。

有愈來愈多研究指出,mRNA 疫苗除與心臟疾病有關外,還會引發風濕性免疫介導炎症。

除麥卡洛關注與心臟有關的疾病外,有愈來愈多研究都指出mRNA 疫苗之弊,其中英國國家衞生服務中心的一項研究就發現,在271 名參與研究的人士中,超過 8成在打第1或第2針後,在關節、肌腱、肌肉和骨骼中,出現風濕性免疫介導的炎症(Rheumatic Immune Mediated Inflammatory Diseases, R-IMIDs),其中近 57%的人正是打了輝瑞疫苗,12%人打了莫德納。麥卡洛更認為,感染新冠和打針均會導致疫情捲土重來,但因mRNA疫苗具遺傳性,它的影響更大,而每6個月打針,更讓它們的遺傳密碼,令疫情更為嚴峻。

打不打針、打甚麼針,純是個人選擇。至於老弱嬰幼等,便要權衡風險,再決定打針與否。筆者對歷史悠久的技術較有信心,希望政府亦可安排具歷史又有效的滅活疫苗,供我這類「念舊」的人接種。

