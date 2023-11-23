人到了一定的年齡，身體器官會逐漸衰退，很多毛病都開始慢慢顯現出來，高血壓、心血管疾病、失眠、眼睛老花等，做很多事情，都感覺非常的力不從心。

皮膚老了，會長出皺紋；頭髮老了，會慢慢變禿變白；但是，大腦老了，往往很難第一時間發現，這最重要的器官，卻不能直接看到，沒有預先報警，讓人預知人老腦已衰。

腦萎縮的根源

年紀大了，記憶力下降不是必然，腦萎縮才是根源。很多人以為年紀大了，出現記不住事情、忘掉東西、手腳不靈活、失眠、頭暈、步履蹣跚、吞嚥困難、反應遲鈍的情況都是正常的現象。據中外專家多年研究，發現大多數中老年人常有的記憶力下降、手腳沒過去靈活、耳鳴、失眠等症狀，都可能與生理性的腦萎縮有關。

心開竅於舌

中醫認為心開竅於舌，即舌為心之苗，心和舌之間有著密切的關係。舌體的各個部位都和臟腑各部位相對應，中醫的舌診就是觀察舌體各部分的變化，以此診斷相應臟腑的病變情況。

傳統中醫學認為，經常保持舌頭活動靈巧，是養生的一個重要法門。舌頭除了幫助我們嘗盡世間美味，如能多加注意對舌頭的保健，經常運動舌頭，既可加強各部位內臟的功能，有助於食物的消化吸收，又能強身健體，延緩衰老。

舌常動人不老

舌體的各個部位都與內臟的各部位相對應反射，如舌尖連心肺、舌心連脾胃、舌側連肝膽、舌根連腎等，我們既可以從舌頭看健康，又可以通過每天咬舌、運舌，達到保健長壽的目的。

1、美容助眠

舌尖是心肺的反射區，刺激這個部位可以提高心肺的功能，心主血脈，其華在面，故對美容有非常好的效果。

心為血脈的宗主，起著主宰人體生命活動的作用，神安就能很好地入睡。無論是咬舌還是運舌，都能促進唾液的分泌，提高肌膚再生能力，獲得美肌效果。

2、補氣通便

肺主人身的元氣，充養身體。肺主氣，肺虛則有少氣自汗的現象；經常輕咬舌頭不僅能補氣，還有調理自汗的效果。咳嗽、氣喘、鼻煽，為肺熱，咬舌還有清肺泄熱、通鼻化痰的作用。

手太陰肺經與手陽明大腸經相互絡屬於肺與大腸，故肺與大腸相為表裏，所以咬舌尖有通便的作用。

3、明目祛斑

舌兩側為肝膽反射區，肝不好，氣機不調，血行不暢，血液瘀滯於面部則面色青，或出現黃褐斑。肝血不足，面部皮膚缺少血液滋養，則面色無華，暗淡無光，兩目乾澀，視物不清。

咬舌兩側有明目、祛斑、柔筋、美甲的作用，另外還可以刺激膽汁的分泌，有提高腸胃的消化系統的作用。而轉舌頭可以鍛煉眼睛周圍的眼輪匝肌，眼睛就會變得明亮清晰。

4、補腎防癡呆

舌根為腎的反射區，腎氣通於耳，而腎又是藏精和蒸化水份從膀胱排泄的臟器；命門又與大便的排泄有關，所以腎又開竅于前後二陰。故而用牙咬舌頭有強腎、美髮、聰耳、通二便的作用。

用牙齒咬舌根，牙齒與牙齦都得以刺激，對改善牙疼有很好的效果。腎主骨生髓，通於腦，咬舌還可以健腦、醒腦，防止老年癡呆，讓自己更聰明。

5、健脾養胃

舌中為脾胃反射區，脾胃功能健運，則氣血旺盛，見面色紅潤，肌膚彈性良好；反之，脾失健運，氣血津液不足，不能營養顏面，其人必精神萎靡，面色淡白，萎黃不澤。

咬舌能能刺激涎腺分泌的增加，滋潤腸胃，有助於改善脾胃功能，以及防止口苦、口臭等。

誤咬舌頭疾病徵兆

提醒一句，如果經常出現無意中咬到舌頭，可能是疾病徵兆。誤咬舌頭分虛和實，虛比若脾虛、腎虛，一看舌苔，邊上有些齒痕舌體胖大，這種情況下容易咬舌頭；實比若心火上亢，肝火上炎，也容易咬到舌頭。

偶爾不小心咬到舌頭是正常現象，如果經常會咬到舌頭，便需要留意可能出現的問題如中風、腦梗，甚至腦出血，顱內長腫瘤等，如遇這情況，最好還是去檢查一下。

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