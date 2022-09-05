本港疫情持續升溫，單日確診個案再次過萬宗，情況令不少人感到憂慮。惟香港民意研究所早前訪問664名60歲或以上長者，調查結果發現，約12%受訪長者或其家人曾快測驗出陽性而不呈報，亦有5%曾呈報舊的檢測結果！醫護權益協進會召集人龐朝輝在電台節目表示，長者不呈報確診主要擔心被送往隔離，憂慮要與照顧者分開。這樣的結果並不意外，事關當政府宣布承認快速抗原測試檢測結果，並於3月7日推出快測陽性呈報平台時，西貢區議員張展鵬就曾以問卷訪問約453名受訪者，結果亦發現有7成人表示身邊有親友、鄰居或同事經快速測試確認「中招」後卻沒有向政府申報，曾一度引起網民熱議！對於「染疫者不申報」的做法，有人表示理解，也有人批評其「忽視公共衛生道德責任」，或令政府低估染疫人數，變相增加社區的隱藏風險！

你，有沒有想過萬一不幸「中招」，會否申報？

（截圖自「快測陽性呈報平台」網頁）

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呼吸系統科專科醫生梁子超早前接受傳媒訪問時曾表示，肯定有市民快測陽性後沒有呈報，並指如果政府希望改善市民的呈報意欲，需要釐清染疫者不呈報的責任。其實早在快測陽性呈報平台推出初期，衛生防護中心已被問及，如果快測陽性者沒有申報是否有法律責任？當時衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮僅表示：「鼓勵市民申報，以便反映疫情真貌」，並沒有正面回應如不上報是否會有法律責任。相信更多人感到好奇的是，到底願意申報者／不願意申報者的背後各自有甚麼考慮因素？醫生又有甚麼看法和意見？即睇！

編者綜合了身邊親友和同事的看法，以及網上意見後，得出以下結論。無論大家是否認同，都可以從中了解不同人的觀點和看法，不一定要爭論出誰是誰非！

【快測陽性申唔申報？】願意申報的理由：

1. 負起公共衛生道德責任，即使沒有送院或進入隔離設施的急切需要（例如屬輕症、獨居、沒有與高風險人士同住），申報個案後亦可以讓政府更全面掌握香港疫情趨勢。

2. 滿足「疫苗通行證」接種要求。在第三階段的「疫苗通行證」實施後（即5月31日起），未曾感染新冠肺炎的一般人士進入指定處所需已接種三劑疫苗才符合要求。如果感染前未打齊三針，只要完成申報，方可取得康復／感染證明或隔離令作豁免接種疫苗證明，以便如常出入食肆、商場等場所。

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3. 根據不少醫學文獻顯示，已感染新冠病毒人士所產生的抗體量等同至少一針疫苗；對部分擔心疫苗副作用的人來說，只要取得豁免接種疫苗證明，即代表可以打少一針。

4. 享有醫管局的免費中醫門診服務。不少新冠肺炎患者康復後都有出現不同類型或程度的後遺症，只要能提供確診感染新冠肺炎的證明，即可於康復後6個月內享用最多10次免費中醫內科門診服務及中藥治療（每次不多於5劑中藥）；除這個之後，說不定稍後會有更多其他專為康復者而設的支援服務。

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（圖源：中醫動HACMK／Facebook）

5. 因應公司要求，確診／強制隔離檢疫的員工必須提供病假證明書方可申請病假，否則只能放無薪假或扣人工；只要完成申報，方可下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令，以符合申領病假的要求。

6. 方便申請保險索償。現時有多間保險公司都有推出專門為新冠肺炎而設的保險計劃，一旦染疫即可獲得住院現金津貼、強制隔離現金津貼等，這些都需要申索人提交出醫療證明。

【快測陽性申唔申報？】不願意申報的理由：

1. 部分症狀輕微的患者，尤其是已退休的長者，因害怕被安排獨自隔離，更擔心入住隔離營後無法自我照顧或自行進行快測，故不願申報。其照顧者亦會有相同的考量，故未必會幫長者申報。

2. 有條件自行在家進行隔離，不想申報後被強制送去隔離營，打亂原有生活安排，尤其是家庭照顧者。

3. 公司本身已安排員工在家工作，如果沒有太大病徵而可如常工作，毋須病假紙，便認為沒有需要申報。

4. 認為政府現時抗疫措施滯後，加上申報程序複雜，而且申報後也得不到及時支援（譬如抗疫物資在康復後才送到、不斷打電話也未能成功預約到指定診所看病等），寧願自行隔離而不願申報。

5. 家中養寵物，擔心申報後會被送入隔離營而無法照顧寵物，同時亦擔心漁護署有機會以「寵物有可能受感染」為由將之帶走。

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