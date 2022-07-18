俗語有云：柴米油鹽醬醋茶，食油是煮食必用材料；花生油、橄欖油、葵花籽油等款式眾多，而且食油是長期食用品，購買時不只要考慮各式食油的營養價值，更重要是看看有沒有含污染物或有害物質。消委會檢視市面上50款食油的安全性及營養價值，發現94%樣本檢出1種或以上的有害污染物，當中4成更含3款或以上！近6成含基因致癌物環氧丙醇，2款被檢出出基因致癌物苯並[a]芘，另有1款含塑化劑！食油是日常烹飪材料，邊3款不含有害污染物可安全食用？即睇消委會詳盡報告！

消委會是次測試50款常見的食油樣本，涵蓋13類食油，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。

（消委會圖片）

近6成含基因致癌物或有害污染物

部分食油在生產過程中需於高溫下進行脫臭加工處理，過程中會形成氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，簡稱3-MCPDE）和縮水甘油脂肪酸酯（GE），它們在腸道經水解後會分別釋出有毒的3-MCPDE和基因致癌物環氧丙醇。是次測試結果發現，29款樣本檢出環氧丙醇，含量介乎每公斤100至2,000微克，當中含量最高的樣本為「御品皇」純正花生油，每公斤含2,000微克，超出歐盟每公斤最高可含1,000微克標準的一倍，「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）為第二高樣本，每公斤達1,100微克，同樣超歐盟上限。





「御品皇」純正花生油

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「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）

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樣本的3-MCPDE含量差異頗大，每公斤介乎130微克至1,900微克，當中調和油「Carrington Farms」Coconut & Avocado Cooking Oil Blend的含量最高，惟沒超出歐盟標準，在正常食用分量下應不會構成健康風險。雖然沒有樣本含量超標，但值得留意的是，3-MCPDE和環氧丙醇是在高溫加工過程中產生，而初榨橄欖油和冷壓油以機械方法壓榨製成，過程中理應不會使用高溫和其他化學物，歐盟法例亦指出初榨橄欖油不含GE、3-MCPD及其脂肪酸酯，而冷壓油在過去的研究中亦顯示不含以上污染物。

惟在是次14款初榨橄欖油的樣本中，「Palermo」有機特級初榨橄欖油被檢出每公斤690微克3-MCPD和每公斤570微克環氧丙醇，而聲稱冷壓生產的茶花籽油樣本中，「Prolife Organic」有機野生冷榨山茶油和「加康栢CanBest」Organic Cold Pressed & Wild Camellia Oil Extra Light (Extra Virgin) 分別含每公斤1,500和1,100微克的3-MCPD；而環氧丙醇則分別被檢出每公斤560和670微克，消委會指雖然以上3款食油的污染物含量在正常的食用分量下應不會構成健康風險，惟有機會曾經高溫處理，或受非冷壓油污染，可能違犯《商品說明條例》，已轉交海關跟進。

至於另一款基因致癌物苯並[a]芘，消委會分別在「御萬家」百分百純正粟米油和「御萬家」百分百純正花生油中檢出，其中前者檢出每公斤2.1微克苯並[a]芘，超出歐盟每公斤2微克的標準，雖僅略為超標，但基因致癌物應盡量避免攝取。另外，有35款樣本檢出塑化劑，當中「Gallo」My first olive oil Extra Virgin Olive Oil含塑化劑DINP，每公斤達11毫克，同時超出食安中心的行動水平和歐盟上限。





「御萬家」百分百純正粟米油

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「御萬家」百分百純正花生油

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是次測試中，僅「Carbonell 」Aceite de Oliva Virgen Extra Virgin Olive Oil 、「Primo 」Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed和「Showa」 Light Canola Oil (Added Vitamin E)，不含任何污染物，「Carbonell 」和「Showa」 獲最高5分評級，而「Primo 」獲4.5高分。





「Carbonell 」Aceite de Oliva Virgen Extra Virgin Olive Oil

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「Primo 」Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

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「Showa」 Light Canola Oil (Added Vitamin E)

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