香港人生活忙碌，不少人都希望放工回家後可以立即躺上床休息補眠；但最近就有日本節目邀請了專家分享睡眠心得，更指秒速入睡對身體來說未必是一件好事！究竟入眠時間要多久才算正常？一晚應該要睡多久才夠？

秒睡＝警號！4大特徵即check是否睡眠不足！

日本節目《マツコの知らない世界》早前邀請了睡眠專家竹田浩一分享了有關入眠時間的心得，竹田浩一指，正常人在一般情況下，躺上床後需要用20至30分鐘讓思緒冷靜下來，才可以入睡。如果只需5至10分鐘便睡著，竹田浩一就把其稱之為「氣絕」，代表身體過分疲勞和嚴重缺乏睡眠！

《星期三消失了》劇照

竹田浩一更在節目中提醒，秒速入睡有機會是身體正在發出警號！他亦整合出以下4大徵兆，指符合其中一項都有機會代表身體超出負荷和有睡眠不足的情況：

1. 5至10分鐘內入睡

2. 每日在早上鬧鐘響前便醒過來

3. 起床後4小時內仍充滿睡意

4. 隨時隨地都可以入睡

CDC：最少睡夠7個鐘！

長期睡眠不足，除了令身體不夠精力外，更有機會增加心臟病、糖尿病和中風等風險！那麼正常情況下，我們應該要睡多久才為之足夠呢？美國疾病管制與預防中心（CDC）曾指出，不同年齡層的睡眠時間原來也有所不同！即睇CDC睡眠時間建議！

6～12歲：9～12小時

13～18歲：8～10小時

18～60歲：7小時以上

61～64歲：7～9小時

65歲以上：7～8小時

不過打工仔日忙夜忙，除了要睡得足夠，提升睡眠質素亦是必不可少的一環；想改善睡眠質素，就記得要睡前好好放鬆，同時亦不妨參考美國護士Jenneh Rishe的5大建議：

1. 定時起床和睡覺

2. 睡眠環境要夠安靜、黑暗、舒適

3. 睡前3小時勿飲勿食

4. 留意咖啡因攝取量

5. 睡前2小時避免看電視、玩手機，減少接觸藍光

6. 做運動降低壓力