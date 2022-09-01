踏入中年，不知道大家有沒有「明明四肢纖幼，卻中央肥胖」的煩惱？如果有的話，很可能並不是「真胖」，而是內臟脂肪過多所致！最近日本內臟脂肪專家横山裕一醫生和栗原毅醫生就分享了一個自我檢查內臟脂肪的checklist，只需3 steps，即可知道自己是否屬於「內臟脂肪型肥胖」！

（圖片來源：unsplash）

要知道身體是否積聚過多內臟脂肪，最常做法當然是到醫院進行CT或MRI檢查，或是使用一些能夠測出內臟脂肪比例的體脂磅。但若果不想去醫院檢查或家中並沒有體脂磅，又可以怎樣知道自己的身體狀況呢？其實自己在家也可以check得到！横山醫生就介紹了一個簡單的自我檢查方法，今晚立即跟著做吧！

Step1：度腰圍

預備捲尺，於肚臍位置圍繞一圈量度腰圍；記得捲尺要保持水平，所以有人幫手便最好！横山醫生指，如果女性腰圍達90cm或以上，就有機會是「內臟脂肪型肥胖」。

Step2：計算BMI

相信大家對量度身體肥胖程序的國際指標「BMI」也不會陌生，BMI的公式為：體重（kg）÷ 身高（m）÷ 身高（m）= BMI；不想自行計算的話亦可以使用網上計算器，簡單又方便，而BMI的數字指標則為：

過輕：少於18.5

正常：18.5至24

過重：24至27

輕度肥胖：27至30

中度肥胖：30至35

重度肥胖：35或以上

Step3：內臟脂肪checklist

做完以上兩個步驟，大家便可以利用下方checklist，檢閱自己的生活習慣：





腰圍90cm以上

BMI達25以上

45歲以上

與20多歲時相比，腰圍增加了5cm以上

經常吃甜食

經常吃碳水化合物（如米飯、麵包、麵等）

喜歡水果和果汁

喜歡碳酸飲品、含糖的咖啡或紅茶

喜歡飲酒

經常晚上9點後才吃晚餐

少做運動

經常睡眠不足

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