本港新冠疫情暫見回穩，不過一波未平，一波又起！衞生防護中心日前表示，接獲醫院管理局九龍西聯網通報，指今年8月至10月期間一共錄得15宗人類感染「類鼻疽」個案！究竟甚麼是類鼻疽？類鼻疽有甚麼病徵？即睇！



根據醫管局資料，本港今年至今錄得29宗人類感染類鼻疽個案，當中包括21男8女，年齡由42至93歲，其中以深水埗區個案較為嚴重，共有20名患者。截至10月12日，有4人仍然留醫，另有6人離世，其中5人為長期病患者！



Q：甚麼是類鼻疽？



根據衞生防護中心資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，可以影響人類和動物，如羊、豬、貓、狗等。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。



Q：類鼻疽在哪些地方流行？



類鼻疽於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳洲北部地區流行。



類鼻疽細菌廣泛存在於濕潤泥土中。

（圖片來源：istock）



Q：類鼻疽有甚麼臨牀病徵？



類鼻疽的臨牀表現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜炎、敗血症或慢性化膿性感染。另外視乎感染的部位，常見病徵包括：發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。



Q：類鼻疽有哪些傳播途徑？



人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷或傷口）、吸入受污染的微塵或水滴以及飲用受污染的水而受到感染。不過衞生防護中心指人傳人非常罕見，但仍可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。



Q：有哪些高風險群組？



長期病患者，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人士也可能於職業環境中受感染。



Q：類鼻疽的潛伏期有多久？



衞生防護中心指，類鼻疽潛伏期通常為2至4星期，但亦可以由1天至數年不等。



Q：如何治理類鼻疽？可痊癒嗎？



類鼻疽可以用抗生素治療，惟一些慢性感染可能需要較長期的治理。要留意的是，類鼻疽的死亡率約為40至75％。



Q：如何可以預防類鼻疽？



衞生防護中心指，現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，要預防類鼻疽感染，可參考以下指示：

1. 避免接觸受污染的土壤。



2. 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴。



3. 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴。



4. 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋。



5. 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手。



6. 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水。



7. 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

8. 長期病患者等高風險群組人士，避免在暴風雨後接觸土壤或泥水，以防受類鼻疽病菌感染。