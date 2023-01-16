  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
健康大晒

16/01/2023

消委會｜比拼雞精營養值+性價比！$188最平雞精獲五星評分！邊款檢出含膽固醇？攝取同等蛋白質，飲雞精比食雞肉貴近300倍？（附5星名單）

#消委會 #雞精 #白蘭氏 #滴雞精 #WatsLife #仁和堂 #3chembio #鴻福堂 #余仁生 #熬雞精 #老協珍 #馬百良 #素滴雞精 #維特健靈
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　雞精可說是「熬夜恩物」，每逢考試、OT需要通宵溫書工作，很多人都會以雞精提神兼補充體力，不過市場上有林林總總的雞精，滴雞精、熬雞精、素滴雞精……到底當中的成分又是否能補身？消委會最近測試了 15 款預先包裝雞精的食用安全和營養素含量，發現每毫升計售價最高的「維特健靈」原味素滴雞精和最低的「白蘭氏」原味雞精均獲 5 點總評分，可見最貴也不代表最好。而且消委會指，雞精雖然含豐富蛋白質，但原型食品如去皮雞腿肉的蛋白質含量更高、更便宜，以素滴雞精為例，需花費多達 $1,710 來吸收蛋白質，比雞腿肉的價錢相差近 300 倍。

 

不同種類的雞精有咩分別？

 

　　雞精主要分為傳統雞精、滴雞精和熬雞精，當中的分別在於製作方式。傳統雞精把雞隻長時間以高溫高壓隔水加熱蒸煮；滴雞精則是以蒸箱加熱滴出的雞隻精華，整個製作過程中不加水；而熬雞精的製作過程就像熬雞湯，將原料雞隻放進鍋爐中，經長時間高溫熬煮萃煉。雞精還會經過脫油步驟，去除大部分油脂。至於近年出現的素滴雞精，則標榜以植物精華為原材料製成。

 

　　消委會早前搜集了 15 款市面較常見的預先包裝雞精，包括 1 款傳統雞精、10 款滴雞精、3 款熬雞精和 1 款素滴雞精，每盒售價由 $188 至 $990，並由獨立實驗室為各款雞精進行化學及營養測試，包括防腐劑、黃曲霉毒素、總脂肪、飽和脂肪酸、膽固醇、蛋白質、氨基酸等。

 

 

下一頁︰8成雞精達「低鈉」水平、半數沒檢出脂肪

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
素心Cook
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk