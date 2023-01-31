政府自 2020 年開始向本地新冠肺炎確診者發放一筆過 5,000 元津貼安排，截至本月 27 日已向 2,728 名合資格人士發放津貼。但隨著政府調整防疫措施，社會福利署近日宣佈將於 2 月 14 日起停止接受確診津貼的申請。編輯部今次為大家整理確診津貼懶人包，一次過重溫申請人需符合哪 3 個資格、申請方法，以及常見申請被拒原因。

香港居民限定！確診津貼需符合3大申請資格

該 5,000 元確診津貼只為香港居民而設，而申請人士亦需要符合三大要求，包括獲衞生署確認在 2020 年 11 月 22 日當日或以後在本地感染；以及現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療病毒而面對經濟困難。

申請資格︰

（1）香港居民

（2）獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染2019冠狀病毒病；及

（3）現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士；並因須在公立醫院留院治療2019冠狀病毒病而面對經濟困難。

（unsplash）

點申請？

社會福利署官網暫時未有提供網上申請表格，合資格申請人除了可向其接受 2019 冠狀病毒病治療的醫院醫務社工提出申請，也可以自行提出申請，但相關申請程序或需向各公立醫院醫務社會服務部查詢。如有需要，大家亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。

雖然這項 5,000 元確診津貼不設特定的經濟審查，但申請人必須聲明他們符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社會福利署亦會評核相關申請，並按需要向有關政府部門、醫院管理局及／或申請人的僱主核查相關資料。就算申請人未能在接受治療期間完成申請，亦可在康復出院後盡快遞交有關申請。

公開3大申請被拒原因

時任勞工及福利局局長羅致光曾於去年 4 月解釋，確診津貼申請被拒主要有 3 大原因︰

- 屬外地輸入確診個案

- 非確診新冠肺炎個案

- 申請人享有有薪病假等