「你有壓力，我有壓力！」這金句流行多年依然適用於今時今日，大家都有壓力，但未必會表露於人前。不過細心留意，原來都有跡可尋。你有沒有留意到身邊同事打字有多快？「碌滑鼠」的聲響大不大？瑞士聯邦理工學院研究團隊發現比起心跳速度，從打字及移動滑鼠的方式更能準確推斷一個人的壓力程度。即睇你壓力爆煲未！

有沒有留意自己或身邊的人「碌滑鼠」時的習慣如何？瑞士聯邦理工學院（ETHZ）的研究發現壓力大的人會頻繁而且大範圍地移動滑鼠，還經常按不中目標。以後可以留意一下身邊同事用滑鼠時，有沒有不停做出「打圈」等大動作，又或者不停按，都未能按中連結喇！

（圖片來源：《無法成為野獸的我們》 劇照）

除了「碌滑鼠」的動作外，打字節奏都反映壓力程度！壓力大的人較容易打錯字，寫作時亦會斷斷續續，較不順暢。相反，壓力較小的人暫停打字的頻率會較低，停下來休息的時間都會較長。看來壓力大的人都應該放慢腳步，慢慢思考，才能提升工作效率，否則只會愈打愈錯！

（圖片來源：《Sketch》 劇照）

千禧世代壓力來源係……



根據外國調查網站StudyFinds過往發現，有近6成的千禧年輕人認為現在的生活壓力比以往任何時候都大。究竟年輕人的壓力來源從何以來？只因公事嗎？原來並非如此，一眾年輕人認為壓力來自於生活微小的事。立即看看這些小事能否引起你的共嗚！

「跌咗嘢試吓唔好搵，跌咗嘢試吓唔好忟」MC $oho及KidNey的歌曲《跌嘢唔好搵》勸大家即使遺失東西都不要焦急，但事實上，遺失銀包或信用卡等等，原來是年輕一代的最大壓力來源。與銀包、金錢同樣重要的，一定是電話，調查發現有五分之一的年輕受訪者指手機屏幕損壞會使他們「原地爆炸」！

以上這些都是身外物，財物遺失或損壞尚可更換，但原來年輕人都會在情感關係上感到壓力。調查顯示，與伴侶發生爭執是年輕人的第二大壓力來源！此外，社交媒體的帖文無人問津，一個「讚好」都沒有都會使他們感到壓力！

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