天氣愈來愈熱，除了令人「大汗疊細汗」心情暴躁外，家中開始出現大大小小的蟑螂同樣使人十分煩惱！使用殺蟲水已經無法消滅牠們？或許一些天然材料更有效把蟑螂趕盡殺絕！

蟑螂的行動速度十分驚人，假如你想逐隻拍打，必定很快便會投降！加上每出現一隻蟑螂，牠們便會迅速以成千上萬般侵佔你的家！因此要有效「守住」自己的家，必須防患於未然，大家可以試一試以蟑螂最討厭的氣味趕走牠們！

消滅蟑螂 | 1. 氣味強攻：曱甴原來最怕這些氣味？

蟑螂對某些氣味很敏感，特別是檸檬香茅、尤加利、肉桂等！加上蟑螂除了鹽外，甚麼也吃，大家可以滴數滴精油到鹽巴上，然後放到廚房、水槽下等，讓蟑螂想「進駐」你的家時有所卻步！

（圖片來源：Unsplash）

另外，以曬乾的九層搭、薄荷葉或曬乾後的橙皮加檸檬皮製成香包，亦可以嚇怕蟑螂，令牠們知難而退！

消滅蟑螂 |2. 利誘入局：「投其所好」，以曱甴至愛滅絕牠們！請曱甴飲啤酒都得？

啤酒除了大受人類歡迎外，原來蟑螂都十分喜歡！蟑螂喜愛發酵過的食物，大家喝啤酒時，不妨保留少許啤酒在瓶子裏，然後放在蟑螂常出沒的地方，靜待牠們入瓶，然後牠們腹部的油脂便會被酒精溶解而窒息死亡。

（圖片來源：Unsplash）

蟑螂很明顯是貪吃的生物，廚餘的氣味都十分吸引牠們。不過廚餘始終會引起惡臭，又有欠衛生，因此不建議放置真．廚餘。那有甚麼可以替代呢？晚上煮飯前，不妨將洗米水留起，隔夜的洗米水會產生廚餘般的氣味，使蟑螂誤以為有食物，當牠們步向洗米水覓食時，就會跌進陷阱，被洗米水淹死！

消滅蟑螂 |3. 正面交鋒：番梘加熱水噴射曱甴這個部位最有效？

肥皂或洗潔精含有界面活性劑，見到蟑螂時不需猛烈拍打，只需把肥皂或洗潔精加水，然後噴射牠的腹部就能直接損害牠的呼吸系統，使牠窒息，完全不費吹灰之力！另外，蟑螂不耐高溫，假如加熱水，蟑螂會死得更快！

消滅蟑螂 |4. 減少紙箱 別讓家中成為曱甴「安樂窩」！

現時流行網購，大家家中少不免有很多紙箱等待開箱，甚至開箱後會留起紙箱作收納之用。不過囤積紙箱分分鐘是在為蟑螂建立「安樂窩」！首先不知道那些紙箱的來源在哪，可能在運送過程中已沾滿蟲卵，另外紙箱充滿縫隙，正正就是蟑螂喜歡的特點！夏天潮濕又炎熱，若通風不佳，可能還會發霉！所以為免蟑螂有機可乘，還是盡快處理家中的紙箱比較好！