香港人對日本食品一向都覺得是品質保證，更加十分喜歡品嘗日本水果及海產。不過最近日本政府不斷「放風」計劃排放核廢水，令到人心惶惶，甚至對買日本進口食品猶疑。在種種擔憂中，食物安全中心有所更新，一旦排放核廢水，日本哪些地區的食品將禁止進口？有機會連東京的食物也不能進口香港？

排核廢水後10個縣名產全滅？東京都有份？

自2011年福島核事故發生後，香港政府隨即限制日本福島及其他四個縣，包括千葉、群馬、茨城及栃木的特定食品進口香港，不過如果日本政府正式將核廢水排到大海，香港政府或隨即加強對日本進口食品的管制！東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都或縣的水產都會被禁止進口，即所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽、以及未經加工或經加工的海藻都不能來到香港！除了加緊對這10個縣的水產品管制外，現時所實施的管制措施都會維持，屆時未知大家會否更難吃到日本的魚生了。

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（圖片來源：Unsplash）

現時的管制措施

【福島】

1. 水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉：禁止進口

2. 冷凍或冷藏野味、肉類及家禽、禽蛋，以及活生、冷凍或冷藏水產產品：如附有輻射證明書，准予進口

【千葉、群馬、茨城及栃木】

1. 水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉：如附有出口商證明書及輻射證明書，准予進口

2. 冷凍或冷藏野味、肉類及家禽、禽蛋，以及活生、冷凍或冷藏水產產品：如附有輻射證明書，准予進口

就廢水排放加強對日本進口食品管制的建議措施

【東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉】

1. 所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽、以及未經加工或經加工的海藻：禁止進口

（圖片來源：食物安全中心）