裝修家居後，因為漆料、黏合劑等，都會令到室內甲醛濃度上升，除了有刺鼻氣味外，更有機會令到皮膚痕癢。而家居裝修後，成個家中都是灰塵，很多人都會找清潔公司處理。今次消委會就比較了多間家居除甲醛及/或裝修後清潔服務的公司，發現收費差異達5倍，更提醒消費者要留意不同種類除甲醛劑的限制。

甚麼是甲醛？

在說消委會的報告前，一定要先知道甚麼是甲醛。甲醛是帶有刺激性氣味的無色氣體，是具揮發性的，更被國際癌症研究機構歸類為令人類的患癌物質。高濃度甲醛會刺激呼吸道、眼睛、鼻腔，嚴重會引起呼吸困難及過敏反應。很多時候，新製成的木製產品或裝修時所用的膠水、油漆等等都有機會釋放甲醛。而室內溫度和濕度較高，甲醛的釋出量普遍亦會較高。

圖片來源：Unsplash@mimithecook

23間家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司大比拼

消費者委員會收集了23間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司的資料，當中包括收費及條款，比較後發現各公司收費由$1,202至$7,000不等；而這些公司的服務範圍、使用物料等都不同，所以大家一定要比較後才揀選最合適自己的服務商。23間公司分別為：



1. 28Stores Limited

2. Amala Limited

3. 醫學觸媒環保淨化有限公司 AT Medical Catalyst Environmental Purification Co.Ltd.

4. 清潔兄弟Cleaning Brothers

5. Cleanse(HK) Company Limited

6. 意高空氣淨化有限公司Eco Air Purification Limited

7. 卓越家居清潔公司Excellent Service Company

8. Fresh On Limited

9. 凱宇環境有限公司Gaurice Environment Limited

10. 吉祥清潔有限公司Good Choice Cleaning Limited

11. 謹記潔淨服務有限公司Guarded Cleaning Services Ltd.

12. 香港除甲醛服務有限公司HCHO Removal Service of HK LTD

13. HKECO Holding Limited

14. 尚譽環境安全科技Honour EnviroSafe Tech Ltd

15. 萬利環境服務有限公司 Manley Environmental Service Ltd

16. 海富清潔滅蟲服務有限公司 MasterClean Hygiene Solution Limited

17. 首選環境管理公司MCW Company Limited

18. 力鵬清潔服務有限公司Power Pang Cleaning Service Limited

19. 理想空間環保淨化有限公司Pureairjapan Limited

20. 櫻花家居服務有限公司 Sakura Home Services Company Limited

21. 智舒適家居服務有限公司 Smart Home Professsional Services Ltd

22. 永逸清潔滅蟲香港Wing Yat Cleaning Service & Pest Control HK

23. 悅誠專業清潔公司Yue Cheng Professional Cleaning Company

除甲醛公司│1.檢測收費+基本收費都有不同計算方法

上門進行除甲醛前，公司都會先量度單位的甲醛水平，而以上的服務商大多都會收取由$500起或每平方呎$1.5起的檢測費，檢測費都有不同計算方法，有按單位整體面積、一個費用只包幾個檢察點或直接收一個費用，除了以下4間公司是不收檢測費：

清潔兄弟

吉祥清潔

力鵬清潔服務

悅誠專業清潔

而較特別的是「謹記潔淨服務」，因為這公司在一般情況下不會收取檢測費，但如服務地點屬偏遠，例如離島，就要收取$1,000。

雖然有18間公司會收取檢測費，但當中11間公司表示，如檢測後使用該公司的除甲醛服務，他們會在除甲醛服務費中扣除檢測費，11間公司包括：

1. 醫學觸媒環保淨化

2. Cleanse(HK) Company

3. 意高空氣淨化

4. Fresh On

5. 凱宇環境

6. HKECO Holding

7. 尚譽環境安全科技

8. 萬利環境服務

9. 海富清潔滅蟲服務

10. 首選環境管理

11. 智舒適家居服務

不過要留意是，意高空氣淨化、HKECO Holding及尚譽環境安全科技是需於檢測後同日內進行除甲醛服務，才可以豁免檢測費。先說說除甲醛服務大約基本收費(單位實用面積)：

400平方呎或以下 - $800-$5,000起

401至600平方呎 - $802-$5,000起

601至800平方呎 - $1,202-$7,000

801至1,000平方呎 - $1,602-$9,000

1,000平方呎以上 - $2,000起

除甲醛服務收費方面，公司會按單位面積及/或家具數量列明總收費，不過要注意是各公司收費存在很大差異，以601至800平方呎的單位為例，基本收費由$1,202至$7,000不等，服務價格相差接近5倍；部分公司會要求先付訂金。

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