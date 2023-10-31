經典美劇《Friends老友記》六位主角之一Mattew Perry最近（28日）被發現在家中浴缸溺斃，終年54歲，令不少影迷震驚及惋惜！雖然死因有待確定，但不少人指出他生前有止痛藥及酒精成癮習慣，他在自傳中亦憶述了自己不斷進出戒斷中心。究竟酗酒對人體會造成甚麼禍害，怎樣才能有效戒酒？即睇精神科專科醫生分享！

Matthew Perry於10月28日逝世，終年54歲。

（圖片來源：IG@mattyperry4）

亞洲人身體缺乏一種物質間接令人減少飲酒？怎樣才算酗酒？

不少人與朋友聚會時，都習慣飲一兩杯啤酒，把酒談心放鬆一下；間中喝酒不會對身體造成明顯傷害，但如果每天喝，又或者每次喝酒都大量灌進口裏，可能就是酗酒的表現！精神科專科醫生歐陽國樑指：「酗酒可分為酒精依賴及酒精不當使用，即是喝酒人士對酒精成癮，例如頻密或固定地每天喝酒，而且愈喝愈多，又或者經常性大量喝酒」，凡是喝酒至影響身體的都可視為酗酒，酗酒人士甚至視喝酒成為唯一興趣，忽視日常生活、工作及社交等。一般成年健康男士如果長期每天喝超過3罐啤酒，又或者女士超過2罐已會對身體造成嚴重的慢性傷害，構成酗酒風險。

（圖片來源：Envato）

香港酗酒人士多不多？歐陽醫生觀察，一個地方的人喝酒成癮問題是否嚴重，其實與文化差異有關。「與外國比較，香港人的酗酒問題輕微得多，外國人幾乎每一餐都要喝酒，甚至超出正常分量。」香港人的飲食文化未到「以酒伴飯」的程度，因此喝酒成癮的人也相對較少。另一個因素驅使香港人喝得較少酒精，是因為亞洲人體內天生較外國人缺乏一種分解酒精的酵素，所以喝酒後較容易不適、易面紅及易醉，從而對酒精卻步。

（圖片來源：Envato）

肝、胃、腦部等機能都受酒精影響！

經常聽到「飲酒傷肝」，但其實酒精本身是一種溶劑，基本上到達了任何器官皆可造成破壞！除了為人所知的令腸胃吸收變差，導致容易腹痛，嚴重的話導致胃炎、胃潰瘍，以及脂肪肝、肝硬化等問題外，歐陽醫生補充：「酒精會壓抑及損害腦部神經系統，產生情緒轉變、失眠等，過量喝酒甚至會造成思覺失調及腦退化。」因此當感受到自己喝酒至有腸胃不適、情緒不受自控，又或者一不喝酒就出現心癮等症狀，甚至作出不恰當行為，如刑事罪行等，就需要正視自己可能有酒癮問題。有人說酒精可以幫助放鬆心情，又有人說紅酒幫助入眠，但歐陽醫生強調醫學界並不贊成喝酒有益這個說法，大家切勿因此而酗酒。

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