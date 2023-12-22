天文台日前已預告今日（22 日）最低氣溫只得 8 度，大帽山今早更錄得零下 1.6 度，成為 22 年來最凍冬至。入夜之後氣溫再下降，讓人不得不拿出暖爐、電暖氈出來取暖。作為「慳電達人」，前天文台台長林超英日前在 Facebook 分享最省錢的家居保暖大法，關鍵在於只需暖自己身體附近的空氣，不必把全間屋加暖，另外推薦 2 件法寶把加暖被窩，讓大家暖笠笠地入睡。

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（圖片來源︰FB @林超英 Lam Chiu Ying）

林超英在 Facebook 提到，日間穿保暖衣服是首選，睡眠時只用暖水袋或電熱床墊為「被竇」加暖便可；另外附上去年所寫的網誌文章，解釋其最省錢的保暖哲學︰就是以傳統的暖水袋或電床墊代替用電量高的電器，如暖風機、充油式暖爐及冷暖兩用空調。林超英家中所用的舊款電床墊功率為 60W，一小時用電也不過 0.06 度，只要睡前把電床墊放在床單下，為加暖被窩幾分鐘，便可以鑽入暖笠笠的被窩中入睡，對比暖風機和充油式暖爐一夜 8 小時的 20 度用電量，自然是要金的好辦法。

（圖片來源︰林超英網誌《草雲居》）