手指作為平日最常用到的人體部位，受傷機會尤其多。有骨科醫生稱，手指有很多纖維組織、韌帶和筋腱，運動或做家務是最常令手指受傷的原因之一。但因一般扭傷、撞傷和手指結構受損，外表未必看得出，建議及早看醫生，若置傷勢於不理，長遠或永久影響手指的活動幅度或用力。

骨科專科醫生文浩然

骨科專科醫生文浩然指，手指雖然沒有肌肉，但有很多纖維組織、韌帶和筋腱，這些部分均易受傷，特別是手指突然承受猛烈碰撞或拉扯，可能會令相關結構受損。

受傷後宜冰敷 早求診

他指運動是最常令手指受傷的原因之一，「例如打球時『篤魚蛋』（即手指不小心與球類觸碰，像竹籤意外地插向球身），或一些拉扯動作，均可致手指筋腱撕裂或手指脫臼；手持球棒或滑雪杖等用具時不慎跌倒，亦可致手指撞傷扭傷、或使維持手指穩定的韌帶撕裂。」

曾有病人換床單時因未托穩床褥，卡到拇指致拉傷韌帶。

另外，做家務動作不正確，或涉及提重物也會出事，「曾有病人換床單時因未托穩床褥，當床褥跌落時他嘗試托住，卻卡到拇指致拉傷韌帶。」

文續說，手指受傷後應盡快停止相關活動，並用冰敷患處以減少腫脹及盡快求診。因手指扭傷、撞傷或結構受損，外表未必看得出，如出現紅腫、隱痛和難以屈曲等情況，宜盡快求醫作詳細檢查，以了解是否有結構撕裂或關節移位。

手指拉筋熱身 減受傷

部分人或認為手指受傷可等傷勢自行痊癒或消腫，但文醫生警告手指結構受損後果不小，例如可令手指活動幅度永久劣化，若韌帶受傷未能癒合者更會令關節不穩定，會影響手指用力。他建議每日可花5至10分鐘為手指拉筋，做運動或家務前亦應先「熱身」，增加其柔軟度和抗傷力，平時也要避免用雙手直接拿重物。