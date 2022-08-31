牙齒對進食和外貌非常重要，而牙髓是維護牙齒健康的重要活組織，惟蛀牙或牙齒受損都有機會讓牙髓暴露於細菌感染風險中，嚴重或要拔牙。

港大研究團隊研發出牙髓再生療法，透過預先營造低氧環境，調整牙髓幹細胞的基因和激發其氧化應激反應，從而激發出促進血管形成的蛋白質，提高細胞移植後的適應力，重新生長成活組織令牙齒回復健康。

若牙髓嚴重感染，目前只可移除壞死的組織，再用樹脂或黏著劑等填塞牙根管，惟牙齒若失去牙髓的滋養，將會脆化碎裂和有機會再感染，最終或要拔牙。雖然牙髓幹細胞一直被認為可令牙髓再生，但因牙根管被堅硬的牙組織包圍，血液供應不足，牙髓細胞長期處於低氧和營養不足的嚴峻狀態。

牙髓幹細胞進低氧狀態 增存活率

Waruna Dissanayaka（港大提供）

港大口腔生物科學助理教授Waruna Dissanayaka的研究團隊發現，預先把牙髓幹細胞誘導進入低氧狀態，可提高細胞移植到牙根管後的抗損和抗感染能力，以增加存活率。

Dissanayaka引述研究指，細胞會受DNA中某些非活躍基因調節，產生應激適應機制，所以透過激活基因，激發其下游特定蛋白質表達，可幫助細胞抵禦損傷。因此，團隊用嶄新手段，預先營造低氧環境，調整牙髓幹細胞的基因和激發其氧化應激反應。結果發現，牙髓幹細胞在低氧情況下，會激發出一種促進血管形成的蛋白質及激活代謝機制，產生能量和清除有害代謝物，顯著增強再生牙髓硬組織的形成，有望令牙齒回復健康。

Dissanayaka相信，是次研究成果有助開發提升牙齒幹細胞治療潛力的新策略，未來盼研發可臨床應用的藥物。