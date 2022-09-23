人到中年自然更重視健康。復康會「賽馬會健康起步計劃」發現，本港40歲以上人士，分別有6成及7成人有中度或以上的痛症和三高風險；計劃邀請該年齡層人士作「個人健康投資」，助他們建立運動習慣及改善飲食，結果普遍人的身體狀況在3個月後獲改善，平均體重、腰圍及血壓變得更理想。

復康會項目經理陳美瀅（右二）指計劃明年初完結，但參加者已建立友誼，不擔心完結後便無以為繼。

「健康起步計劃」前年4月起在沙田舉辦多項活動，邀請逾2,300人次接受三高、痛症及失眠風險評估，結果分別有6成及7成人有中度或以上的痛症和三高風險。其後有參加者作為期3個月跟進，包括健康評估、及安排運動或專題工作坊，並設「健康嚮導」同行。

中大跟進研究當中152名參加者，他們的平均體重由約62公斤減至61.24公斤，腰圍亦由83.39厘米減至82.3厘米，血壓亦明顯改善，有每周運動的比例，更由79%增至近9成。

注意卡路里 減肥非「咩都唔食得」

參加者盧雅然本身有高血脂和膽固醇，但不愛運動，退休後體重暴漲，因減肥失敗索性放棄，參加計劃後，發現體能差過年紀更大的同學，又懷疑膝頭退化，終得知只因四頭肌不夠力，決心改善，更在3個月內減走6公斤，笑言見到健康指標有改善，仿如昔日求學時與人比拼成績一樣。計劃亦助她扭轉錯誤認知，如以往「以為（減肥）咩都唔食得」，但原來只要小心計算卡路里和分量，海鮮同樣可食。

另一參加者盧翠莉退休後遇疫情，長留在家致情緒低落，又有坐骨神經痛，經計劃認識同伴，並在家人鼓勵下，開始每日運動，痛症得以改善。本身是瑜伽教練的健康嚮導董少冰指，久未運動者重新起步較難，但可透過拉筋紓緩痛楚。