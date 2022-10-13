港人對眼睛健康較為忽視，有調查顯示，逾80%港人有眼乾、痕癢、疲倦的眼睛問題，40%人更達中度或以上警示風險，如未有妥善處理可致眼乾症、發炎、飛蚊症，嚴重者可誘發視網膜脫落致盲。有專科醫生提醒，疫情下港人增加使用電子產品，惟不少人延誤求醫，有男童的近視於短短一年半已增加300度，亦有個案因青光眼加劇，令視力幾近受損。

奧比斯及香港眼科學會於上月訪問6,253名市民，結果顯示3大眼睛警示風險包括疲倦、痕癢及乾澀，分別佔94%、81%及84%，更有52%人指眼睛轉動時出現閃光或飛蚊症；40%人有中度或以上程度的眼睛警示風險，但43%人從未接受全面眼科檢查。即使48%人曾接受眼科檢查，但有44%人對上一次檢查已是5年前或以上。

深近視及老化 易視網膜穿孔

另外，年紀愈大出現眼睛警示風險愈高，50至59歲組群中，約55%人屬中度或以上風險，60歲以上則有57%。

李琬微醫生（右）指乾眼症成因主要是用眼過度，建議每20分鐘小休20秒，並多眨眼。

香港眼科學會副會長李琬微醫生表示，中度或以上的眼睛警示風險有不同症狀，如眼睛乾燥可致眼痕，較常見為眼乾症；另外，眼發炎及敏感亦可致分泌物增加；而飛蚊症亦可以是眼睛退化的徵兆等，不容忽視。

她指，疫情下在家工作或上網課，市民增加使用電子產品，令眼乾症求診趨增，亦有不少學童近視迅速加深，有5歲兒童因疫情延誤檢查，18個月後近視已飈升300度。

55歲的Peter患有深近視，2年前轉動眼球時出現閃光，確診視網膜穿孔，1周內進行3次激光治療始控制病情，避免受損擴大。李琬微解釋，深近視人士的眼周邊視網膜較薄弱，加上年老退化致玻璃體收縮，造成扯穿視網膜，急性可令視網膜脫落，引致失明。Peter指，至今轉動眼球時仍有閃光，李琬微解釋，視網膜穿孔後是無法修補，亦有機會在其他位置再度出現穿孔，因此需定期檢查及避免進行劇烈運動。

經常捽眼 可致結膜炎加深散光

另外，不少人有捽眼習慣，調查顯示有20%人認為捽眼可紓緩疲勞及護眼，李稱，經常捽眼可致眼疾，如結膜炎、生眼瘡、錐形角膜，甚至加深散光，提醒應避免捽眼。

坊間有不少聲稱保濕的眼藥水，她說，乾眼症成因主要是用眼過度，建議每20分鐘小休20秒，並可多眨眼，增加眼水保濕。李提醒，不含防腐劑的人工淚液可用無妨，如註明有消紅筋等功能的眼藥水，要留意或加入血管收縮藥，長時間使用會有依賴性；而近年推出的洗眼水，主要是去除油份，作用因人而異，如用後出現眼紅及痕癢，即代表當中的化學物引起不適，應停止使用。