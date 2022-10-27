港人工作繁忙，或只能下班後才進行運動，惟本月初一名休班消防員夜跑期間暈倒後不幸離世。有學者指，晚間天氣涼快，中暑機會較低，但疲累時做運動會大大增加受傷機會，且難以提升體能，建議市民確保前一晚有充足睡眠才可考慮夜跑，不應透過咖啡或運動飲品「頂住」睡魔進行運動。

雷雄德

本港天氣轉涼，夜間更為明顯。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，天氣涼快下運動有助身體散熱，令人不易中暑，惟經過一整日工作後，身體可能已開始疲倦，肌肉收縮能力、神經控制及協調能力都會轉差，同時集中力和注意力均會下降，會增加受傷風險；若考慮荷爾蒙因素，其實黃昏更適合進行運動。

前一晚要瞓得足 勿靠咖啡因死頂

雷雄德提醒不要靠運動飲品提神勉強運動，因有機會誤判身體情況，進一步提高受傷機會。

港人生活繁忙，平日要保持運動習慣或只能在晚間進行。雷稱，可否夜間進行運動要視乎全日活動安排，其中包括前一晚是否有足夠睡眠，若本身睡眠不足和體力恢復差，新陳代謝不會有顯著提升，若不時想着「練埋這一課」，勉強跑下去很容易「出事」，提醒不要以為靠飲咖啡和運動飲品提神，以咖啡因「夾硬頂住」狀態，因有機會誤判身體情況，進一步提高受傷機會。

有指睡眠前不宜做運動，否則可能影響入睡，惟雷雄德指，有大型研究顯示，晚間做中等強度運動對睡眠無太大影響，雖然另有研究指職業足球員踢夜間賽事後較難入睡，但主要是因球場光綫太強，影響體內褪黑激素水平。

跑前先熱身 助腦部「預習」防傷

他認為，夜跑會否影響睡眠因人而異，若以港人生活習慣而言，需要夜間才運動亦無可厚非，建議可找翌日不需上班的日子測試，若當晚睡眠無影響，即代表身體可承受夜跑。

要減低受傷風險，運動前需要熱身。雷博士稱，其實跑步需要的下肢運動範圍較少，就算不做伸展運動亦未必會受傷，但熱身有助腦部「預習」需要伸縮的肌肉，可提早進入運動狀態及提高警覺性，減少「拗柴」或其他受傷機會。

跑期間暈倒後不幸離世的消防員死因未明，雷稱，每個人耐受外來壓力的程度均有不同，例如是心口痛以及疲勞的影響；若家族有心臟病史，特別在年輕時已有病發便屬高危，或要定期留意身體狀況，而已知有長期慢患者，例如患三高人士便要量力而為，以免發生意外。