踏入秋天，天氣開始變得乾燥，有皮膚科醫生表示，疫情下市民勤洗手及進行消毒，容易引起皮膚乾燥及受刺激，促使倒刺生長，一旦處理不當，例如隨意拔除可誘發甲溝炎，出現紅腫及流膿，如延誤治療更可令指甲變形。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，指甲邊緣的皮膚較薄及幼嫩，是連接外界的主要媒體。近年因應疫情關係，市民變得勤洗手，使用消毒劑亦大增，手部皮膚首當其衝，容易引起指甲周邊的皮膚乾燥及受刺激，導致角質化異常，助長倒刺生長，甚至有痛感。

一般28日內自行消退

她表示，倒刺一般隨新陳代謝在28日內自行消退，如果強行用手撕除，或經常咬手指、拔倒刺，可引起倒刺周圍的皮膚受傷，造成細菌感染，出現紅腫及流膿，最常見為甲溝炎，以及蜂窩性組織炎，症狀為紅腫、熱、疼痛及出水。

林嘉雯續說，不少女士喜歡做美甲，曾有一名女士因修甲時，指緣的甲皮被「修掉」，因此擦損皮膚導致細菌感染，出現紅腫及流膿，事主忍痛1個月才求醫，最終確診甲溝炎，需局部麻醉以引流「放濃」。

嚴重或致指甲變形

她指，指甲與指緣有一層薄皮，一般被視為「死皮」，其實是用於保護指甲，防止入水，「該角質層猶如一個密封，可阻隔指甲與指緣的水和濕氣，因有水份容易滋生細菌」，因此不應過度去除。她說，若該名患者延誤治療逾月，可令皮膚出現疤痕，甚至造成指甲變形。

她提醒，要以指甲鉗剪走倒刺，切勿過度洗手，要留意為雙手保濕，臨睡前可塗上油性潤膚膏，再佩戴手套加強保濕。