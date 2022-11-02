俗稱「生蛇」的帶狀疱疹令人苦不堪言，本港每3人就有1人於一生中會經歷一次生蛇，除了患處會產生電擊般的麻痹或刺痛，約四分一因生蛇入院者更有不同程度的併發症，30%人則有後遺神經痛。有藥劑師建議高危人士無論曾否接種減活疫苗，都應接種兩劑保護率逾9成的重組疫苗，以預防生蛇。

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯（右）籲政府將「蛇針」納入疫苗資助計劃。左為患者謝先生。

香港執業藥劑師協會會長、香港藥劑專科學院院長鄭綺雯解釋，帶狀疱疹又俗稱「生蛇」，於免疫力下降時，由潛伏體內的水痘帶狀疱疹病毒引致。症狀包括水泡凸起並形成帶狀、皮膚灼熱或痕癢等，多發於腰部及背部，但全身都有機會生蛇，甚至「生蛇上眼」。

兩劑重組疫苗 保護率達9成

鄭指，患處除會有電擊般的麻痹或刺痛，約四分一因生蛇入院者或有不同程度的併發症，包括肺炎、腦炎或瀰漫性血管內凝血病等，30%人更會出現持續數月至數年的後遺神經痛。患者或會因痛楚、外觀影響等，減少社交聚會、產生焦慮和抑鬱，甚至萌生自殺念頭。

生蛇風險會隨年齡增長而增加，鄭又引述研究指，因生蛇入院者平均住院7至14日，成本達3萬至7萬港元，十分高昂，故接種疫苗預防可勝於治療。她說，坊間現有減活疫苗和重組疫苗兩種「蛇針」，前者含減弱的活病毒株，透過皮下注射1針，保護率達18%至51%，惟2年後僅剩少於一半；後者則結合抗原及佐劑，透過肌肉注射2針（相隔2至6個月），保護率達91%至97%，10年整體保護率達89%。

她建議50歲或以上人士、19歲或以上的免疫力低人士，無論曾否接種減活疫苗，都應接種兩劑重組疫苗，以預防生蛇，並呼籲政府參考國際及本地醫生組織建議，將「蛇針」納入疫苗資助計劃，保護市民健康。



