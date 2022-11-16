頭頸癌在本港常見，過去逾10年病例亦有增加趨勢，單2020年就錄得759宗，較2009年增逾48%；且有年輕化趨勢，發病年齡多為45歲，平均死亡率更達3成。有調查顯示，有95%的患者曾接受傳統的化療或放射治療，惟出現副作用較多，平均每名患者在傳統治療後出現8.5種副作用，且持續數月甚至一年；近年免疫治療取得突破性發現，可減輕副作用，癌症資訊網慈善基金會倡把頭頸癌患者納入資助項目，令治療有更多選擇。

癌症資訊網慈善基金會調查發現，逾95%頭頸癌患者曾接受放射治療或化療，平均出現8.5種副作用。

近年頭頸癌的新症數字持續上升，由2009年的511宗增至2020年759宗，升幅高達48.5%；而常見發病年齡為45歲，相較以前的60歲，反映有年輕化趨勢。癌症資訊網慈善基金會一項調查收集97名患者數據，發現逾95%頭頸癌患者曾接受放射治療或化療，而患者平均出現8.5種副作用。

倡政府納入資助

外科專科醫生黎逸玲指，頭頸鱗狀細胞癌可分成4期，而第4期則可分成IVA、IVB和IVC三期。第一、二期為早期，經開刀切除腫瘤或放射治療，很大機會能痊癒；第三到IVB期，須經手術、化療及放射治療等，患者才能痊癒。IVC期患者則會出現癌細胞遠端轉移到肺或骨，治療則只能依賴藥物為主，情況亦最差。

臨床腫瘤科專科林嘉安醫生指，多年來頭頸癌第一綫標準療法是化療和標靶治療，雖能成功清除大部分癌細胞，惟副作用較多，影響病人日後生活，近年免疫治療日漸成熟，其中「PD-1抑制劑」取得突破性進展，可有效控制腫瘤，同時降低傳統治療的副作用問題。

一名60多歲男患者因出現聲沙及吞嚥困難，2020年確診患咽喉癌四期，確診時已出現癌細胞遠端轉移情況，醫生建議先使用6次化療配免疫療法作治療方案，及後再安排患者進行頭頸和頸骨放射治療，現時患者病情穩定。林醫生指，目前免疫治療不涵蓋所有頭頸鱗狀細胞癌病人，加上費用昂貴，促政府修改項目納入資助，令更多患者受惠。