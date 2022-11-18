主題樂園對一般人而言，是充滿夢想及歡笑的地方，但對驚恐症患者而言，可能是噩夢的開端，有患者曾在主題樂園觀看4D劇場時，因吹風特效觸發恐慌突襲。有精神科專科醫生指，本港約百分之二至六人患驚恐症，患者病發時會心跳加快、感極度恐懼等，而遺傳、童年經歷等均有機會為發病成因，惟採用合適治療仍可「斷尾」。

精神科專科醫生傅子健

精神科專科醫生傅子健解釋，驚恐症在本港並不罕見，約百分之二至六人患此症，女性發病比例較男性高一倍，青少年至30歲人士屬高危群組。患者病發時會心跳加快、手震、氣喘、冒汗、腸胃不適和感到極度恐懼等。

女性發病比例較高

傅指，正常情況下當人遇到危險或壓力，身體會因「逃跑機制」產生呼吸急速及心跳等生理反應，但若在無特殊原因下觸發此機制，即有機會是「恐慌突襲」。他指，有研究指逾三分一驚恐症患者有一位家庭成員同時患病，故驚恐症或與遺傳有關，但環境因素如童年經歷、生活方式等亦有機會引發。

40多歲Patrick，4年前與家人在主題樂園觀看4D劇場時，因吹風特效觸發恐慌突襲，感非常害怕、心跳加速，要立即離開影院才能紓緩症狀。起初他不以為然，認為只是過於疲累，惟約4個月後，他參加馬拉松比賽，跑至西隧路段時，又因迎面吹來一陣涼風，再次產生恐慌情緒和心悸，形容如「坐過山車急速向下俯衝時的離心力」，求醫後證實患驚恐症，並發現其母亦是患者，病症或由遺傳引致，幸治療後情況有改善，復發次數減，可重拾跑步興趣。

病發可嘗試分散注意力

傅提醒，患者病發時可嘗試分散注意力，如找人傾訴等，令自己處於較放鬆狀態，並指驚恐症主要治療方法分為藥物及行為治療，包括處方血清素、有需要時處方鎮靜劑，建議患者要與醫生討論，按個人身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最合適治療方案。