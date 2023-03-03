間皮瘤（Mesothelioma）治癒率較其他癌症低，據醫管局數據，本港2001年起20年間，共有455宗間皮瘤新症，死亡個案達349宗。中大醫學院研究發現，間皮瘤發病率與各地的人均國內生產總值（GDP）、人類發展指數（HDI）及職業環境石棉暴露水平呈正比，雖然全球間皮瘤整體發病率近10年因實施石棉使用限制呈下降趨勢，但某些國家的女性發病率卻有上升迹象。

中大醫學院研究團隊建議政策制定者實施預防策略控制間皮瘤風險因素，特別是石棉暴露。（中大醫學院圖片）

中大醫學院研究團隊解釋，間皮瘤是源於覆蓋內臟表面薄層組織的罕見癌症，約四分三的間皮瘤先在胸腔出現，即胸膜間皮瘤。多數病人在40至70歲病發，而男性發病率較女性高，患者的5年存活率平均僅8%。

中大醫學院與環太平洋大學協會合作，從「全球癌症觀察站」、「國際癌症發病率數據庫」及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等資料庫收集數據分析，結果發現，間皮瘤發病率與各地GDP、HDI及職業環境石棉暴露水平呈正比，相關風險因素水平較高，發病率亦較高，故高收入國家或地區的發病率普遍較高，北歐地區的發病率更是最高。雖然本港現已禁止進口、轉運、供應和使用石棉及含石棉物料，惟部分舊樓仍有石棉殘留及暴露風險。

中大研究 某些國家女性發病率升

團隊指，在各國實施石棉使用限制下，全球間皮瘤整體發病率近10年呈下降趨勢，但某些國家的女性發病率卻上升，其中女性發病率「平均年度百分比變化」以泰國升幅最大，其次是保加利亞及南韓。參與研究的中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生稱，導致此趨勢的原因未明，或與石棉職業暴露外的因素，如一般環境相關。

參與研究的中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰認為，間皮瘤的發病率存在地區差異，或與各地診治水平、環境生活方式及石棉控制政策相關，建議政策制定者實施針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素，特別是石棉暴露。