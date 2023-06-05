踏入炎炎夏日，不少人或會購買各種飲料消暑，但有營養師提醒，部分飲品雖然入口甜，實際卻含有大量鈉質，例如即沖朱古力、運動飲品等，如飲得太多，變相攝取過量鈉質，有機會導致水腫、頭痛等，長遠甚至會增加患冠心病等風險，建議市民購買時留意營養標籤，選擇低鈉產品，甚或可以自製飲品，更為健康。

張曉鏸

尚營坊營養師張曉鏸解釋，鈉是維持人體正常運作的重要元素，有助維持體內細胞外形、酸鹼平衡、輔助神經傳導及維持正常細胞功能。若血液中的鈉含量過低，便會導致低鈉症，出現疲累、頭暈、嘔吐、神志不清、肌肉抽搐等症狀。

她說，香港對於低鈉食物的定義為每100克食物含有不多於20毫克鈉，針對高鈉則暫時未有指標，但仍可參考其他國家準則，例如美國食品藥物管理局指出，每食用分量的鈉含量，佔每日攝取量20%或以上，即屬高鈉；英國食物標準局則指，高鈉食物即每100克食物含逾600毫克鈉。

飲用高鈉飲品後 宜額外補充水份

張稱，雖然市面的飲品較少符合高鈉定義，惟蔬菜汁、即沖朱古力飲品、運動飲品，及用醃製材料製成的飲品如鹹檸檬、鹹柑桔等，鈉含量均較高。多餘鹽份會經腎臟排出體外，但攝取過量鈉仍會引致水腫、腹脹、頭痛等，並會增加腎臟負荷。若多餘鹽份未能排出，更會令血液的鈉濃度提升，導致高血壓，並增加中風及患冠心病風險。

張建議適量飲用較高鈉飲品，且飲用後宜額外補充水份，以助身體排走鈉質。而運動飲品主要補充電解質和能量，除了運動員，大部分人做完運動後只需補充足夠水份，未必要飲運動飲品。蔬菜汁則可選購較低鈉牌子，惟她指，大部分蔬菜汁纖維量不高，建議以原形蔬菜作為纖維主要攝取來源。

鹽醃製食物 可增胃癌風險

此外，自製飲品亦是避免無意間攝取過多鈉質的好方法，因即沖朱古力粉為了令甜味更突出，普遍會添加鹽，使用未經調味的純朱古力粉或可可粉沖泡飲料，可減低鈉的攝取量。

她又提醒市民選購產品前，要留意營養標籤，比較同類型產品的鈉含量。

張曉鏸表示，每100克固體或液體食品，若鈉含量不多於120毫克，即屬低鈉；如鈉含量不多於40毫克，即屬很低鈉；而鈉含量不多於5毫克，可視為不含鈉產品。

此外，張曉鏸又引述世衞及聯合國糧食及農業組織的資料，指每人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，即大概1茶匙鹽；世界癌症研究基金會亦指出，經鹽醃製的食物可能會增加患胃癌風險，故除了在飲品著手，日常亦應該減少進食加工食品，包括鹹魚、香腸、午餐肉等；調味料則建議使用天然檸檬汁、蒜頭等，或可購買低鈉產品如減鹽蠔油和減鹽醬油，但要留意低鈉調味料味道相對淡，如使用過多，或「由減鈉變成加鈉」。