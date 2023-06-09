炎夏殺到！近期多次發出酷熱天氣警告，氣溫曾升至逾35度，市民特別是長幼更要注意多喝水，尤其是運動的時候。不少人運動期間愛飲用汽水或運動飲料，惟有組織提醒，兒童及青少年應首選飲用清水，倘過量飲用含糖飲料，隨時損牙齒健康及致肥；進行高強度運動時，「補水」以外，還應添加小食補充電解質及碳水化合物。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，根據衞生署建議，每天應喝6至8杯（每杯240毫升）流質，主要來源是清水及奶（以脫脂奶較健康）、清茶及清湯。

充足的水份能夠保持適當的體溫，補充因汗水而流失的體液，令人在運動的時候保持最佳的狀態。組織引述澳洲運動營養師學會建議，兒童及青少年在一般情況下，首選以清水作為運動過程中補充的飲品，以避免從加糖果汁或汽水等飲品中攝取過多糖份。過量攝取糖份，有機會影響兒童及青少年的牙齒健康及體重控制。

至於成年人，一般而言，超過1小時的運動也可以考慮選擇運動飲品，而運動飲品平均每600毫升約含有9茶匙的糖份。

隨身配備水樽 培養多喝水習慣

當進行較高強度運動，或遇上炎熱及或潮濕天氣時，需要同時補充額外電解質及碳水化合物。組織建議添加小食如全麥麵包配低脂芝士，水果如香蕉、蘋果、梨；三文治、低脂乳酪或奶類飲品，讓孩童補充提供額外能量繼續活動。

此外，家長可讓孩子隨身配備水樽，有需要時考慮加入切片檸檬或青檸、小量純鮮果汁，以增加口感，及早培養孩子多喝水習慣。