研究團隊發現接受MTB建議治療的晚期難治性癌症患者，整體癌症狀況有改善。（港大醫學院提供）

晚期癌症治療可望更精準。港大醫學院與養和醫院共同領導的分子腫瘤研討會（MTB），通過集結跨學科專家共同研討病例，能針對病人的臨床病史及基因表達圖譜，作出個人化治療建議。研究顯示，MTB治療建議對晚期難治性癌症病人有顯著成效，約64%病人受益於MTB建議的治療方案，整體改善了病人的癌症狀況。

港大臨床醫學學院臨床腫瘤學系，在2018年與養和醫院臨床病理學及分子病理學部，合作成立MTB，每月會舉行研討會，予全港醫護及科研人員共同研討病例。

跨學科專家共商 提供個人化治療

MTB團隊集結多名跨學科專家，包括腫瘤學家、癌症專家、分子病理學家、藥劑師、生物統計學家等，病人在登記及同意授權後，其基因次世代定序（NGS）報告會納入MTB名冊中，交由專家按病人的臨床病史及基因表達圖譜進行個案討論。團隊會按照病人特定的基因組序列，向主診醫生提供個人化治療建議，並持續監察病人的進展，及評估治療計劃效果。

團隊解釋，NGS在目前臨床腫瘤診斷及治療步驟中不可或缺，配合全方位癌症基因分析（CGP），可在臨床實踐中為病人提供更精準及個人化治療方案，尤其是晚期及難治性實體腫瘤患者。團隊指，研究發現接受MTB建議治療的晚期難治性癌症患者，64%人在各項癌症療效指標，和疾病控制率均有良好表現，整體癌症狀況改善；團隊另識別出500多個分子變異，對臨床實踐有重要作用。