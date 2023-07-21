眼睛是「靈魂之窗」，有研究顯示，本港6歲學童近視比率達18.3%，冠絕歐亞國家及地區，至12歲時相關比率更激增至61.5%，大學時甚至有95%人近視。有眼科專科醫生指，戴近視眼鏡要小心選擇，因佩戴一般近視眼鏡會形成遠視離焦，刺激眼球拉長，令近視持續加深，增加患各種致盲眼疾的風險，籲改用個人化近視控制眼鏡或混合治療，料控制近視效果較好，避免香港成為「近視之都」。

專家指採取混合治療，即同時使用眼藥水和OK鏡或控制近視眼鏡，可減緩眼軸生長，控制近視效果更好。（冼偉倫攝）

眼科專科醫生周寶姿解釋，近視是因眼球過長，光線聚焦在視網膜前，導致看不清遠方影像，若父母一方有近視，子女有近視機會增2至3倍，而不良用眼習慣、長時間近距離閱讀和接觸電子產品等，亦為近視風險因素。曾見過有本地兒童4至5歲已有約500度非先天性近視，更有1至2歲幼童已患先天性近視。

一般近視鏡 易刺激眼球拉長

不少人認為近視只要戴眼鏡或長大後做激光矯視便可，但周強調，佩戴一般近視眼鏡，反會令近視加深，因佩戴一般近視眼鏡時，周邊影像會落在視網膜後方，形成遠視離焦，刺激眼球拉長，使近視加深；矯視雖能改善視力，但無法還原眼軸長度，患上多種眼疾風險將一生存在。她舉例，800度以上近視患者，患白內障風險比常人高12倍、青光眼風險高14倍、視網膜脫落風險高44倍、近視性黃斑病變風險更高達127倍，上述眼疾更有致盲風險，絕不能輕視。

坊間配眼鏡時大多只著重近視度數，忽略眼軸長度，眼科視光師鍾凱靖指這是嚴重謬誤，因近視度數受許多主觀因素影響，量眼軸長度才是關鍵，眼軸愈長近視愈深。他指一般視力檢查亦多側重黃斑點度數，但每人眼球不同位置的離焦狀態均有異，準確知道所有度數才能有效控制近視。幸隨著MRT多光譜屈光地形圖儀器面世，醫護或視光師可為近視患者進行眼底測試，全面了解眼角膜那些部位有深近視風險，從而監察近視控制方案成效及訂製個人化近視控制眼鏡。

他補充，近視控制眼鏡同時有屈光矯正和控制近視效果，使用方法與一般眼鏡相若，有研究更顯示，對比一般近視眼鏡，個人化近視控制眼鏡可延緩眼軸增長達73.89%。

患者亦可透過在晚間睡覺時佩戴的夜間硬性隱形眼鏡（OK鏡），或用阿托品眼藥水控制近視，有效性均為5至6成，但眼科專科醫生朱瑞俊稱採混合治療，即同時使用眼藥水和使用OK鏡或控制近視眼鏡，可減緩眼軸生長，控制近視效果更好。現13歲和11歲的姊妹Athena和Annessa，分別在6至7歲和8至9歲起近視，戴眼鏡後近視不受控，但合併用眼藥水和OK鏡後沒再加深；治療幾天視力已明顯進步，日間不用戴眼鏡。