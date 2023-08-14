踝關節扭傷俗稱「拗柴」，是一種常見的運動創傷，中醫指「拗柴」早期可以冷敷降低創傷組織的溫度，而24小時後腫脹停止則可考慮採取熱敷。但如之後活動踝關節時，感疼痛劇烈，不能站立或扭傷時感覺腳裏發出聲音，可能是踝關節骨折或脫位，宜及早求醫。

註冊中醫師巢朝棟

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師巢朝棟指，「拗柴」後，踝關節囊及周圍軟組織破損，局部血管破裂出血，導致關節出現腫脹疼痛。因此早期阻止損傷部位出血、控制組織水腫及局部制動是促進踝關節扭傷恢復的根本措施。

早期冷敷可降低創傷組織的溫度，使毛細血管收縮，血流減慢，出血減少，將組織水腫減至最低。冷敷後可使用繃帶把踝關節包紮起來，對周圍組織起一定的壓迫作用；再將受傷部位提高，以減少傷處瘀血的積聚，控制傷勢的發展。如24小時後腫脹停止，可考慮採取熱敷，以達到改善血液循環的效果。

巢朝棟提醒「拗柴」後，如活動踝關節疼痛劇烈，疼痛的地方感覺在骨頭上，不能站立，或扭傷時感覺腳裏面發出聲音，這便有可能是踝關節骨折或脫位，建議患者盡早求醫。

首敷藥宜注意皮膚有否過敏

巢朝棟指，「拗柴」屬於中醫「傷筋病」範疇，踝關節扭傷後，局部筋脈受損，氣血不通，氣機不達，氣滯血瘀，不通則痛，引起損傷部位出現疼痛、腫脹。中醫治療「拗柴」多以活血化瘀，通經活絡，消腫止痛為法，可採用中藥內服外敷，針灸及推拿治療。

中藥內服可行氣活血，舒筋活絡，縮短病程，減少後遺症的發生；中藥外敷可發揮其通經活絡、活血散瘀、舒筋止痛及滑利關節的作用；首次敷藥的患者，應注意有沒有皮膚過敏的情況。

針灸可舒筋活血、行氣通脈、清瘀止痛，使踝關節局部氣機順達，以達到消腫止痛。推拿能活血化瘀、消腫止痛、滑利關節，踝關節扭傷後1-2天後可進行推拿手法治療，理順扭曲的肌腱、韌帶，糾正小關節錯位，以有效恢復踝關節的功能。