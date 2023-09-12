中風病人若不幸同時患癌，恐因藥物抵觸，致治療停滯。有六旬男士去年初突然中風，4個月內再確診末期腸癌，因服薄血藥會加劇腸出血，一度遭公立醫院建議做紓緩治療。幸他其後接受私家中西醫合併療法，體重瞬即回升近20磅，更有體力外遊。有臨床腫瘤科專科醫生形容，中西醫結合如化身福爾摩斯和消防員，合力找出最關鍵病灶「救火」。

現年60歲的方先生從事批發工作，去年1月突然在睡夢中「跌落床」，始知患缺血性中風，致左邊身癱瘓。出院後生活不能自理、需由他人餵食而入住院舍，豈料5月初再有發燒、上吐下瀉異狀，其後確診患第4期腸癌，並已擴散至肝，最大的腫瘤直徑達6至7厘米。惟中風治療用的薄血藥，與腸癌情況有抵觸，服食後或加劇腸出血，加上化療效果不彰，公立醫院一度建議停藥，改用紓緩治療。

患者體力回升 有精力外遊

方先生自言「從未想過放棄醫病」，在妻子建議下在私家接受密集中西醫合併治療，體重由低位107磅回升至125磅，配合物理治療，現能自行著襪、吃飯，更有精力規劃與家人赴深圳旅行。

劉健生（右）與黃韻婷（左）指，治療末期癌症患者會以穩定病情及改善生活質素為主導，並以與癌共存為目標，令癌症如「慢性病」。

希愈腫瘤中心臨床腫瘤專科醫生劉健生指，方先生的腫瘤太大，不能用內窺鏡止血或手術切除，加上標靶藥有機會致高血壓，恐致再中風，也未能開展治療。劉說：「因他患癌，同時中風剛步入復康期，治療黃金期較短，遂以放射治療先針對腸癌出血點，後恢復薄血藥，並以中藥改善胃口差、白血球偏低等情況，再做化療及標靶治療。」

用藥有考究 免干擾中風復健

劉指，中西合壁用藥有考究，如不用易致手腳麻痹的草酸鉑（Oxaliplatin）類化療藥，免干擾中風復健；改用新式口服化療藥，避免撞藥、肝酵素上升機率，「用藥以4周為一期，設休養期，有空檔服中藥，也可減少藥物相互作用機會。」

希愈腫瘤中心客席註冊中醫顧問黃韻婷指，每次處方中藥前，均先檢視中西醫藥數據庫的用藥、驗血等報告，避免藥物相撞，保障病人安全，「如不用五加科的人參、田七、肉桂免撞薄血藥，或用較安全的抗癌藥草如仙鶴草、敗醬草等。」另用中藥助病人補氣、補血，改善胃口及大小二便，促進腸道吸收，打好身體基礎應付後續治療。