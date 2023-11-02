  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
健康解「迷」

02/11/2023

食物安全 | 北角德昌、旺角章記香港仔魚蛋王非首次驗出甲基汞！魚蛋暫需停售！食安中心：大量攝取或影響視力、記憶力、胎兒腦部發育

#健康小tips #入廚資訊 #美食 #食用安全 #魚 #家居 #煮食 #食安中心 #健康問題 #北角 #旺角 #健康 #魚蛋
  • 收藏文章

　　旺角及北角兩間食肆所售賣的散裝魚蛋樣本，被食安中心驗出金屬雜質甲基汞或違規，長期進食恐損記憶。食安中心已要求上述食肆停售有關產品，並有機會提出檢控。資料顯示，兩間涉事食肆的散裝魚蛋並非首次被驗出含金屬雜質甲基汞。

 

兩間涉事食肆有前科

 

　　據悉，涉事食肆為北角德昌魚蛋粉及旺角章記香港仔魚蛋王，兩者的散裝魚蛋今年7月亦曾被食安中心驗出含金屬雜質甲基汞。食物安全中心昨日（10月31日）公布指，跟進早前相關事件時，發現上述食肆的兩個散裝魚蛋樣本，各含百萬分之零點二的甲基汞。經風險評估後，中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。

 

　　發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售受影響產品。如有足夠證據，中心會提出檢控。發言人表示，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

 

食安中心：魚類體型越大 汞含量或較高

 

　　據食安中心的總膳食研究報告指，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。

 

 

　　因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
Call Me Doctor
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk