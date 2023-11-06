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健康解「迷」

06/11/2023

78歲婆婆體質好過後生仔？年輕時捱壞患癌，3次手術後堅持健身18年，決心重拾健康

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　　年紀不代表一切！天津一名78歲婆婆年輕時為工作廢寢忘餐，導致身體健康亮起紅燈，最終更惡化成癌症。她接受3次手術後驚覺健康的重要性，因此於60歲時開始健身，如今已堅持18年，無論體形、健康及身體指標都發生變化驚人，甚至比許多年輕人更好。

 

　　綜合內媒報道，78歲婆婆白金芹，年輕時從事財務工作，經常久坐捱夜、作息不定時，最終引發子宮內膜異增生、皮肌炎、胆脂瘤等多種疾病，後來更惡化成癌症，需切除子宮保命。白婆婆為此感到後悔不已，在經歷3次手術後，決心要找回失去的健康。

 

　　當時已踏入60歲的白婆婆，雖然沒有任何健身基礎，加上大病初癒、體虛無力，但仍下定決心踏入健身室。起初她選擇進行較易適應的快走、跳繩等運動，到身體適應後便嘗試戰繩、核心訓練、普拉提等運動。轉眼間18年過去，白婆婆的體質出現極大轉變，除了病痛減少外，身上肌肉亦變得緊實有力，身體指標甚至比許多年輕人更好。

 

分享健康祕訣：憑堅定意志

 

　　即使如此，白婆婆不認為自己能力比年輕人強大，只是意志力堅定、從不曾浪費時間；面對不易完成的動作，亦朝著正確方向、循序漸進地堅持，她笑言：

 

　　「我失去過健康，所以知道健康的意義。」

 

　　她將自己日常健身影片分享到抖音平台，引起不少網民熱議。不少年輕網民都大讚婆婆精神抖擻，體力比起不少不做運動兼捱夜的年輕人好：

 

網民有乜講？

「我連78歲的婆婆都不如…」

「婆婆的精神狀態極好！」

「我也是經歷過手術後，開始堅持健身。」

「太厲害了！」

「運動容易，但要堅持卻非常困難。」

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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