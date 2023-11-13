英法韓各地現蝨患危機，本港機場快線又傳出有蝨，令不少港人成驚弓之鳥，今日再有網民指在輕鐵發現「床蝨」，在座位前方扶手位置爬行。不過有滅蟲專家估計其實「另有其蟲」。

該網民於Facebook群組「西環變幻時」上載影片，可見輕鐵列車車廂內有一隻啡色小蟲於座位前方扶手位置爬行，並指「輕鐵有床蝨？！」。片中廣播聽到該班輕鐵為來往天水圍天逸至屯門友愛的751線、前往天逸方向列車。

不過「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry接受《晴報》訪問，看過影片後估計該小蟲應為「豆象」或「煙甲蟲」，指細心觀察可發現小蟲從身體中間分開成前後兩段，特徵與煙甲蟲脗合而與床蝨有分別。他指豆象與煙甲蟲一般只在農村地方出現，估計是經由乘客衣物被帶上輕鐵，情況只屬個別事件。

2個特別辨別床蝨與煙甲蟲

至於上述兩種昆蟲特性，鄭國鏗指豆象或煙甲蟲生命周期短，而且均對人無害，除非大量出現才對造成滋擾，市民毋須過分憂慮。他續指近日是煙甲蟲出沒「旺季」，目擊事件或有所增加。要區分煙甲蟲與床蝨，鄭國鏗就提出箇中分別供大家參考：

● 煙甲蟲：懂得飛行、身體分成前後兩半並帶有硬殼

● 床蝨：只會爬行、身形較肥大

煙甲蟲愛蛙食乾糧

煙甲蟲驟眼看如一粒細小的紅豆，其善於飛行，最明顯的特徵就是牠的頭部幾乎與軀幹垂直。鄭國鏗指牠們多於夜間活動，較常在食物儲藏位置出沒，主要取食於乾燥的植物性食品，尤其是香料、花草茶類食品，也常見於中藥材、大蒜、花生或五穀雜糧等乾燥物，更可能咬破食物的包裝。一旦家中出現煙甲蟲，最好從食物中找源頭，直接把已蟲蛀食品丟掉。