昨日（11月19日）除了是長者日亦是國際男士日。香港心理衞生會推出的賽馬會「再闖男天」計劃昨日公布調查結果，發現有3成男士有中度或嚴重程度精神健康風險，其壓力來源以工作及經濟問題為主。調查又發現超過6成受訪者不會主動尋求專業協助，理由主要是不想展現脆弱一面，僅在情況惡化至無法處理時才會求助。

調查於今年1月至9月，透過網上問卷及電話訪問，成功收集1,837份來自18歲以上香港男士問卷，發現當中逾3成人有中度或嚴重程度精神健康風險，其中57%人年齡介乎35至54歲。調查又發現34%受訪者有較高焦慮症風險、27%人有較高抑鬱症風險。

壓力來源方面，最令受訪者感受到壓力的問題主要為工作（31%）、經濟（22%）、健康（20%）及家庭（19%）問題；調查發現超過6成受訪者不會主動尋求專業協助，理由主要是「憂被『睇唔起』」、認為求助是脆弱表現及感到尷尬等等，部分人只會在感到「事情不是可以我可以處理」（28%）、「不想情況變得更糟」（21%），「情況已變得很嚴重」（20%）及「事情已影響到別人」（19%）時才會求助。

香港心理衞生會臨床心理學家李嘉欣指出，35至54歲年齡層面對較多人生轉變，如轉工甚至轉行、結婚或離婚、育兒等等，情緒較易被牽動。會方指「再闖男天」計劃開始至今共有49人接受個人輔導，其中12%求助個案於接受服務前3個月內曾有自殺念頭。精神科專科醫生麥永接指受傳統文化影響，男子一般被期望展現出強壯、堅強及獨立形象，令部分男子面對精神壓力，甚至表現出有關症狀時會將之視為正常生活壓力一部分，以至延遲求助。

與上司開會產生焦慮影響家庭生活

35歲已婚港男Eric於記者會分享，指接受服務前正受焦慮情況的困擾，其中工作是最大壓力來源。他指過往每星期與上司溝通的會議都消耗他大量精力，身體容易緊繃，亦常覺肚子不舒服及心跳加快，導致他工作上無法集中注意力，情況已維持4個月，對家庭及生活帶來困擾。

Eric指參與計劃令他了解到焦慮問題的概念，進而開始留意身體發出的警號，並積極地應對工作問題，令專注力得以改善，能夠專注工作的時間由過去約2小時提升至5小時。

透過手機應用程式支援港男心理健康

會方指計劃為有需要男士提供工作坊及資訊講座，並於上月推出名為「Men's Space」的手機應用程式，提供以工作、家庭及健康為主題的「自學自療課程」，讓使用者了解面對情緒問題時的處理方法，並於有需要情況下預約社工或臨床心理學家作線上輔導。