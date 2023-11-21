不幸患上癌症，未必等如絕望。一群患上四期癌症的80、90後病友及康復者，早前經癌症資訊網連繫而組成「四仔旅行團」，一同前往泰國清邁旅行，彼此在行程中談生死、講人生，傳遞正能量。「四仔旅行團」成員之一的張天允（Tiffany）更在旅程中挑戰「滑翔機」圓夢，直言這次旅程：「帶你用天堂視角，遊歴我哋嘅地獄人生！」

「四仔旅行團」一個月即成團

據「四仔旅行團」Instagram分享指，最初成團是因為源於幾位「四仔（四期癌症病友）」在飯局期間，談起自己疫情後「點樣搏命/好彩仲有命」，於是相約結伴去旅行，最終僅花了一個月時間便成團，帖文指：

「你知啦，癌症病人嘅時間好寶貴㗎！」

據「四仔旅行團」成員之一、31歲的末期子宮頸癌患者Tiffany指，今年3月起身體狀況轉差，即使服用止痛藥亦無法止痛，6月底更被告知「癌症入咗骨」，幸經電療後病情好轉。

無法長期站立 仍挑戰「滑翔機」

Tiffany在抗癌期間，每年至少去幾次旅行，包括日本、泰國、馬爾代夫等。而在這次「四仔旅行團」的泰國之旅中，她雖然因為病情無法長期站立，但仍決定參加人生首次「滑翔機」（ gliding）行程。

Tiffany接受網媒《Mill MILK》專訪表示，確診後自己不會再花時間去後悔自己做不到甚麼，並感謝以前自己盡量試到很多事物：

「有些人會說康復後做吧，明天再做吧，但是我的明天可能是更差。」

而她在試玩滑翔機後，Tiffany感慨指：「我終於知道在雲裡穿梭的感覺是怎樣，原來雲是暖的！」

完成《四仔旅行團》後，Tiffany在instagram分享指，「地獄」與「天堂」其實只是一線之差。她又希望大眾觀看影片後，可以透過他們勇敢抗癌的樂觀角度，打破大眾對癌症病友的偏見和誤解，「帶你用天堂視角，遊歴我哋嘅地獄人生！」

因下體分泌物增 27歲患子宮頸腺癌

Tiffany曾分享指，27歲時因為下體分泌物增多，先後向兩名婦科醫生求診，其後證實罹患子宮頸腺癌2B期。她直言當時晴天霹靂，「我冇諗過廿幾歲會有cancer（癌症）......」但亦很快平靜下來，細想後決定接受電療和化療。在抗癌路上Tiffany絕不孤單，一直都有家人及男友Jeff陪伴及支持。

去年Tiffany更在ViuTV《對不起幫緊你》節目上舉行「生前喪禮」，在生前喪禮上，展示了她的房間、獎盃、日常照片和影片，還有Tiffany確診當天的場景。她表示沒有人會有心理準備送別親友：

「我明白會有情緒，但不需要過份恐懼這件事，要明白每個人都會走到這一刻，只不過我可能會早一點。」

宜定期作子宮頸抹片檢查

據香港家庭計劃指導會資料，子宮頸出現異常細胞，可能是因炎症、或因絕經後缺乏雌性賀爾蒙引起，但亦有可能是宮頸發生病變。宮頸病變是一系列的疾病，可分「低度病損」、「高度病損」，以至最嚴重的子宮頸癌。如在子宮頸抹片檢查（又稱柏氏抹片檢查）時發現宮頸病變，便須進行子宮頸窺鏡檢查進一步確定病變情況。

罹患子宮頸癌3大症狀

1. 異常的陰道出血

子宮頸癌會在「非經期」間，在內褲出現升漬或紅點經期超過7天甚至幾個星期

流血量變多

在性行為後陰道出血



2. 陰道有異常分泌物

分泌物可能會夾雜異味或升絲，而量愈來愈多

3. 性行為時感到下體疼痛



資料來源：外科專科醫生白映俞

倘若在子宮頸窺鏡檢查時顯示有低度病損，表示宮頸已發生早期或輕微的變化。但至少一半的患者會在一、兩年內不藥而癒，因此大部分患者只須接受觀察而不用進行治療。不過，倘若患病變持續，醫生便可能會施行治療。患者當中，有一小部分人的病變會惡化，在一段時間後有可能會逐漸發展成子宮頸癌。定期作子宮頸抹片檢查，可以及早發現惡化跡象，配合適切的治療，便可減低惡化成癌症的機會。