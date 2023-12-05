長時間玩手機，恐對健康造成不同程度影響。內地一名26歲男子每日玩手機逾10小時，上月初左手肘關節出現腫脹、無法伸直，求醫後揭患「滑膜軟骨瘤」，經手術於手肘關節位置取出逾千顆骨瘤。醫生指，此病好發於30歲至60歲之間男性，惡化後更可能會出現鈣化或骨化症狀，籲大眾切勿長時間維持同一姿勢，要定時郁動身體。

綜合內媒報道，湖南省長沙一名26歲男子，自高中時期便沉迷手機遊戲，讀大學後更加難以自拔，每日晚飯過後便機不離手，一玩便超過6、7小時；上班後為了令遊戲排名更靠前，更會捱夜玩手機，每日遊戲時間達10小時以上。

手肘關節腫脹難彎曲 手術取出逾千顆骨瘤

惟去年開始，男子發現左手肘關節位置出現腫脹，關節亦難以伸直及彎曲，以手觸碰更可摸到多個腫塊，但因為未有影響生活，因此一直懶理。

直到上月，他的病情開始惡化，連穿衣、洗澡都感到困難，因此才決定就醫。醫生經電腦斷層掃描檢查（CT），確診男子患上罕見良性腫瘤「滑膜軟骨瘤」，通過微創手術，於左手肘關節處取出逾千顆，如同如「珍珠」般的軟骨骨瘤，術後留院數日便已出院。

醫生：每一小時應起身郁動身體

醫生解釋指，「滑膜軟骨瘤」是由於關節慢性損傷導致滑膜出現增生，形成大大小小各種骨瘤；這種病好發於身體各種關節位置，常見於膝關節、髖關節、肘關節及肩關節，較易出現於30歲至60歲之間男性。

病人通常無病識感，但可能會出現關節疼痛、腫脹、活動受限等症狀；假如任由病情惡化，後期恐會出現鈣化或骨化情況，需要靠關節鏡或傳統手術，移除體內增生骨瘤，或合併執行滑膜切除手術。醫生呼籲指，長時間固定同一姿勢玩手機恐對健康有損害，呼籲大家約一小時左右，便要起身郁動一下身體。

4個預防沉迷打機

本港精神科專科醫生傅子健早前接受訪問時亦指出，有不同年齡層的人因沉迷打機而求診。對於近年研究發現打機影響腦部發展，被列為心理疾病的一種，他認為打機成癮普遍與智能手機流行有關。

以下為預防子女打機成癮的方法：

4招預防子女沉迷打機

1. 避免讓小孩在幼兒期接觸打機，遊戲時宜 「合家歡」參與

2. 建立多元興趣，如游泳,踢波,溜冰等

3. 減少使用手幾時間，必要時「限時」使用

4. 避免選用「無限數據」計劃，易令打機無節制