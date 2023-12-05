一名持日本護照的56歲男子昨日（3日）在澳門旅遊塔進行「笨豬跳」後，落地後卻出現氣促不適，其後失去呼吸及心跳，經送院搶救後傍晚不治。

參加者須填寫「生死狀」

事發昨日下午近4時半，澳門警方及消防員接報到場後，該男子已經沒有呼吸及心跳，亦無表現傷痕，事後被送往山頂醫院搶救，至傍晚約5時40分不治。

據資料顯示，澳門旅遊塔笨豬跳冒險活動由全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」負責營運，費用為每位2,888澳元（約2800港元）。官方網站列明，參加者必須填寫俗稱「生死狀」的責任釋除書，參加者身體如有以下身體情況，有責任向職員申報；但官方網站亦列明，有這些健康狀況的人士不一定無法參與冒險活動：

● 高血壓

● 心臟問題

● 糖尿病

● 懷孕

● 癲癇

● 曾經脫臼

● 裝有義肢

● 神經系統疾病

● 最近曾經扭傷

● 皮膚脆弱

● 氣喘

● 聾啞

● 身體曾損傷

● 最近曾接受手術

● 身體有殘疾

● 任何其他醫療狀況

據澳門旅遊局今年2月22日表示，澳門旅遊塔的「笨豬跳」是全世界最高，挑戰者從233米高空平台躍下後將以每小時200公里的高速劃破長空，自由下墜僅需時4至5秒。

大部分猝死個案與心臟病有關

一般參與「笨豬跳」等極限活動，其實有誘發心臟病的風險。大部分猝死個案與心臟病有關，心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。心臟科專科醫生高耀鈞曾接受《晴報》訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

6類猝死高危因素

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

護心6大建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

資料來源：香港心臟專科學院