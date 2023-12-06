甲狀腺癌是本港十大癌症之一，且發病呈年輕化趨勢。美國新澤西一名27歲的女醫學生，早前在上超聲波課堂時被老師抽中做示範，結果竟檢查出甲狀腺上有腫瘤。對此，她坦言幸運，指如果並非在醫學院讀書，就可能不會發現腫瘤。

據《每日郵報》報道，在美國新澤西Rowan-Virtua學校就讀整骨療法學系的27歲女學生Sally Rohan，近日接受訪問談及發現患癌的經歷。她表示，在第一學年她需要學習如何使用超聲波幫病人檢查甲狀腺，課堂上被教授抽中了做示範；未料，經檢查後竟發現其甲狀腺上長有腫瘤，罹患甲狀腺癌，

「如果我不是在醫學院，我可能多年後也不會發現有腫瘤。」

在發現腫瘤後，Sally立即打電話給醫生，醫生便要求為她進行血液檢查，以檢查甲狀腺激素水平。大約花了一年時間，她才真正開始安排預約治療，並決定於下周進行手術移除癌細胞。Sally表示：「我真誠地認為這段經歷會讓我變得更堅強。」

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：



1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1.撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2.聲音持續沙啞

3.頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4.吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5.持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象



資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：





1.曾接觸大量輻射

例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線。過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腹癌的比率也特別高。



2.家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀腹腫瘤、家族性甲狀腹髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸痛肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。



3.個人病歷

本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。



4.性別

女性患甲狀腺癌的機會較男性大。



5.飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。



6.年齡

很多甲狀受癌的患者都是40歲以上的人士。



資料來源：醫院管理局