內地網上昨日（11日）流傳57歲周海媚離世的消息，但其後有內地著名編劇澄清死訊。事實上，周海媚過去曾透露本身有天生血小板偏低的問題，身體容易出現瘀青及出血。有本港血液及血液腫瘤科醫生曾向《晴報》分享指，血小板數量下降主要有兩大原因，患者有流血不止的風險。

因病情放棄生兒育女

內地網上昨日流傳周海媚因紅斑狼瘡症離世的消息，由於官方一直未有澄清，令傳聞甚囂塵上。不過，內媒《新京報》記者及知名編劇譚飛否認她已病逝，表示她目前在醫院休養，有傳她因血小板偏低問題在北京家中昏倒被送院。

另對於被指受紅斑狼瘡症折磨多年，周海媚在疫情期間曾被網民問到：「你不是有免疫系統疾病嗎？能接種新冠疫苗？」當時她親口回應：「謝謝，我沒有病，請別相信謠言」，間接澄清沒有患上紅斑狼瘡症。

而她在2015年曾在內地節目《非常道》接受專訪，提及過去曾經息影養病時，更直接否認患有紅斑狼瘡症，「我當時身體不舒服，不是患了紅斑性狼瘡，而是天生血小板低，輕微磕碰就容易出現瘀血，而且會留疤。」

至於血小板偏低的病情，她曾透露從十多歲時就有血小板偏低問題，曾經因此昏倒送院，自己因此也經常滿身瘀青。由於曾被醫生指生育恐會大出血有生命危險，因此她亦放棄生兒育女的念頭。

血小板數量低於20恐腦出血

對於血小板偏低對身體的影響，本港血液及血液腫瘤科醫生梁憲孫曾分享指，骨髓負責製造各式血球，包括帶氧的紅血球、對付細菌的白血球及幫助止血的血小板（Platelet）。血小板的數量不足，有流血不止的風險，尤其是在創傷或手術後。

而人體一般正常血小板數量超過150單位，低於50會較容易出血，低於20甚至10屬高危情況，有機會出現腦出血或腸胃出血等嚴重併發症。血小板數量下降有兩類原因，包括骨髓造血功能出現障礙或血小板消耗過速。「自體免疫性血小板減少症」屬後者，患者免疫系統失調，攻擊自己的血小板，令其數量大幅減少；誘因包括病毒感染、某些藥物、淋巴腫瘤及紅班狼瘡綜合症等。

「自體免疫性血小板減少症」引發血小板數量急降，引致流血難止；緊急治療方法包括靜脈注射「免疫球蛋白」及大劑量類固醇，前者快見效，後者較需時。高危情況可考慮直接輸入香港紅十字會輸血服務中心供應的血小板，但由於患者體內免疫系統排斥血小板，效果一般欠理想。

而藥物「血小板生成素受體激動劑」包括「艾曲波帕」及「羅米司汀」，可刺激骨髓製造更多血小板，有助提升血小板數量。其他有效的治療方法還有抑制免疫系統功能的藥物，包括「環孢素」（Cyclosporine）、「硫唑嘌呤」（Azathioprine）及「黴酚酸酯」（Mycophenolate mofetil）。