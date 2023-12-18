不少人愛吃烏冬，家中總會常備一兩包以備不時之需。不過有營養師指出，部分市售烏冬含有酸度調節劑「E296」及「E325」兩種成分，幼兒身體未必能分解並容易引致腸胃不適，故提醒家長為小朋友選購烏冬時要多加留意。本報早前為大家檢視了市面上41款烏冬，發現當中有27款不含酸度調節劑，屬於安全之選。

酸度調節劑或致兒童腸胃不適

註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受訪問時表示，酸度調節劑的作用是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長，提高食物安全及質素。

市面售賣的烏冬中，常見的酸度調節劑如下（顯示於產品成分表）：

Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用的成分。這些成分存在於天然食物，也有人工合成的。

最常見的「E260」就是醋，可安全食用。但需要留意的是，「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。

27款不含酸度調節劑烏冬

為此，記者檢視了市面41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，根據成分表所示，發現有27款不含酸度調節劑：

1. 噹噹日式烏冬

2. Kamogawa 半生迷你手拉烏冬

3. Kamogawa 迷你手拉烏冬

4. Sanukibussan 100%日本小麥製讚岐乾烏冬

5. Sanukibussan 烏冬縣的烏冬

6. Itsukifoods 田舍烏冬

7. IshimaruSeimen 刀切讚岐烏冬

8. SanShu 匠之極打讚岐半生烏冬

9. 武藏野中細烏冬

10. 壽桃讚岐急凍烏冬

11. 日清日式讚岐急凍烏冬

12. 北海道小麥粉烏冬

13. Hosaku 讚岐急凍烏冬

14. 圃木園急凍烏冬

15. 壽桃讚岐急凍烏冬

16. 熊井稻庭手打烏冬

17. ALLGROO讚岐急凍烏冬

18. KATOKICHI 日本稻庭急凍烏冬

19. 佳之選日本稻庭烏冬

20. 佳之選日式讚岐烏冬

21. 安田製麵所急凍手打烏冬

22. 神戶物產讚岐烏冬

23. 神戶物產讚岐烏冬（細切）

24. 福稻亭讚岐烏冬

25. 峰一韓國烏冬

26. 峰一韓國讚岐烏冬

27. 島田屋日本真打稻庭烏冬

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Hayley表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

至於含酸度調節劑的烏冬，Hayley亦分享了一招減少酸味。她表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。