相信不少人都打算在新年期間去旅行，但買機票時，原來要謹慎選擇座位？美國近日有研究指出，飛機座位的選擇，會影響航程中染病的機率；而其中一個位置，可顯著減少接觸空氣中細菌的機會。

綜合外媒近日報道，美國國家科學院（US National Academy of Sciences）發表一項研究，指出乘搭中午時段航班及選擇靠窗座位，會比坐在中間或走廊通道的座位顯著減少接觸到空氣細菌，降低患上感冒的機會。研究建議，容易因密閉機艙内的空氣流動而患病的乘客，盡量選擇靠窗座位。

研究團隊針對1,500名乘搭美國航班的乘客進行觀察，發現坐在走廊通道處的乘客在航程中平均需接觸約64人；而坐在靠窗座位的乘客僅與約12人有互動。研究人員相信，這是因為坐在靠窗座位的乘客較不方便起身走動，因此減少了與其他乘客及機組人員的接觸，令染病風險大幅減少。此外，因飛機有安裝「高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）」系統，靠窗的乘客會最先接觸到機艙兩側已過濾的空氣，減少吸入細菌。

不過，研究亦指若機上有携帶傳染病源的人，坐在其1米以內的任何座位，都將無法避免染病機率，甚至會比正常情況下增80％的染病風險。

注意穿著防止感染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。陳醫生指出「座位播菌」情況不限於飛機，曾有病人於食肆座位感染皮膚病，而感染風險與就座時間有直接關係，

「坐在帶菌座位愈耐，被傳染風險亦愈高，所以類似情況就較易在長途航班上出現。」

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

飛機上最髒地方前五位排名

第1位 座椅後背托盤桌

第2位 座椅頭枕

第3位 椅背收納網袋

第4位 廁所門鎖

第5位 廁所



資料來源：《每日郵報》

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。



1.短褲

空中服務員Tommy Cimato 曾指出，因為機上椅子沒有定期清潔，如果穿著短褲各短裙，可能會感染細菌。相反，穿著長裙或長褲就沒有以上問題。



2.緊身衣

空中服務員Andrea Fischbach表示，緊身衣對於任何皮膚都會導致抽筋、腫脹甚至疼痛。

她指出，在飛機上應保持血液流通，在座位上有一點活動空間很重要，否則對於身材高大、經常去旅行或乘坐長途機的人士，出現深層靜脈栓塞的風險會很高。



3.高踭鞋

出於安全理由，飛機上不建議穿著高踭鞋。如果需要進行疏散並使用滑梯時，高踭鞋必須脫掉，因為它們會刺穿滑梯，而且高踭鞋在機上並不實用。



4.瑜伽褲

航空專家Christine Negroni 曾指出，如果機內著火，瑜伽褲屬易燃物料。因為瑜伽褲使用人造纖維，一旦發生火災，可能會更加容易燃燒及黏在身上。因此，他建議穿著棉質或天然纖維製成的衣服比較好。



5.十人字拖

美國有線電視新聞網(CNN)航空分析師Mary Schiavo指，在旅行時要盡量避免穿夾腳拖，如果必須在機上走動，不但會容易摔倒或跑不動，甚至有機會傷害其他人，因此建議不要穿著，「請穿上合適的鞋子，並在起飛後一直穿著」。



6.牛仔褲

空姐Katie Ellen 曾接受訪問時表示，在空中時雙腳會腫脹，甚至會引起腸道腫脹等問題，所以應避免穿著牛仔褲。



資料來源：《太陽報》





