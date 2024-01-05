健康活著並非必然，但能夠活著就要好好地生活。台灣一名30歲穿搭網紅公開5年前患癌的心路歷程，為了配合治療，除了剪掉一把長髮，術後的後遺症更是接踵而來。但她積極抗癌，更開設YouTube頻道拍短片分享自己的穿搭風格，藉此記錄生活點滴；原來背後，緣於她在病房治療期間的一個反思。

30歲台灣穿搭網紅小邱同學，日前在Instagram公開自己抗癌5年的心路歷程。小邱在5年前的某一天，發現舌頭側面出現如同「生痱滋」般的傷口。一開始不以為意，但傷口過了兩個星期仍未癒合，遂去求醫。未料醫生初步檢查後轉介她到大醫院進行切片檢查，結果證實罹患口腔癌（舌癌）第四期，癌細胞更已經轉移到淋巴，須立刻進行治療。

「吃全餐」抗癌路艱辛

由於病情已達晚期，小邱需要多管齊下配合進行治療，包括手術、化療、放射治療、化療藥治療，俗稱「吃全餐」；過程艱辛不在話下，術後的後遺症才是最難克服。首先，醫生將她舌頭有癌細胞腫瘤的部分切除，從此她進食時不能太大口，進食速度亦要放慢，否則會容易鯁到。

由於切除部分舌頭，小邱需重新練習喉嚨吞嚥、學習咬字和發音，「原本的咬字方式會聽不清楚我說的話」，甚至「某些音這輩子都再也發不出來了」。小邱起初很介意別人的眼光，術後經常問家人：

「我說話會不會很奇怪？別人會不會笑我？」

但她沒有氣餒，反而更努力記住發音，一直重複練習直到記得為止。後來她想通了，希望以自己為例，讓更多人了解說話有缺陷的人，背後可能是因為生病的緣故，希望大眾可以給予更多包容和體諒，「不要取笑、不提醒、也不刻意糾正」。

突喪味覺 治療苦不堪言

當傷口復原得差不多時，就開始要製作固定頭套進行化療，小邱為此剪掉一把長髮，再也沒有留長。化療開始後，後續的後遺症才是真正的難關。小邱憶述，在第9次治療後突然失去味覺；醫生解釋是因為放射治療導致味蕾細胞受傷，味覺會否自我修復仍是未知之數，過往病例有人只恢復幾成功能，有人出現味覺錯配，如吃甜食時會變鹹。因此，小邱只能一直等待治療後會有奇蹟發生。

小邱表示，經歷放射治療後進食很痛苦，「所有經過喉嚨的食物都像拿砂紙在摩擦」，即使是軟、最稀的液態食物如是，只能靠吃止痛藥發揮藥效的15分鐘內才能進食，

「醫生、護理師、營養師會一直提醒要吃東西，可是真的太痛、太痛加上沒有任何味道，毫無食慾。食物都只是一團糊糊、爛爛的東西，聞到安素（營養補充品）、營養奶粉這些東西都想吐。」

一塊煎魚 立定決心好起來

因為食慾不振導致小邱體重急劇下降，形容「瘦得明顯病態」，加上唾液腺受損導致容易蛀牙，日常身體護理更費力。完成治療後，小邱一直對於失去味覺一事耿耿於懷，「其實我好害怕再也嚐不到味道」。約一個月後，她再次嚐到鹹味，是她媽媽煎的一塊虱目魚肚，

「咬了一口，神經閃過0.1秒的鹹感，然後又馬上是完全沒有味道的失落，但我暗暗告訴自己，我一定會好起來。」

1原因開始記錄生活

小邱一直沒有公開自己患癌，一來因為頭頸癌復發機率很高，二來亦不希望外人因而可憐自己，她只想「好好生活」。自患癌後，她某日獨自在病房裡回想，小時候很常與家人拍照，長大後卻越來越少，萬一自己有任何變數「就甚麼都沒了」，「爸爸媽媽也沒有任何照片、影像可以想念我」，於是萌生在社交平台記錄生活的念頭。

修讀平面設計的小邱一開始多分享自己的每天穿搭和飾物，到兩年前開設YouTube頻道分享穿搭技巧，透過教人不同配色和單品的襯搭，記錄自己的生活點滴，正面地過好每一天，實現她「好好生活」的承諾。

舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬亦曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

1. 口腔疼痛

2.口腔潰瘍

3.口腔不明出血

4.口腔腫塊

5.頸部腫塊

資料來源：台灣耳鼻喉頭頸陫科醫學會理事長 陳穆寬

舌癌毒性強 惡化速度快

本港腫瘤科專科醫生岑信棠曾接受訪問表示，舌癌若能在早期被發現及接受治療，治癒率高達八成；惟若到晚期才發現，治癒率會降至一、兩成。由於舌癌毒性偏強，只要3、4個月時間，便會由初期變成晚期，期間更會擴散至身體其他部位，令到治癒機會大大降低。因此，他建議市民一發現有舌癌徵兆，便應及早請醫生檢查，切勿延誤治療。