北上注意！內地近期錄得感染乙型流感的個案持續增加，國家流感中心的監測數據顯示，聖誕至除夕（2023年12月25日至31日）期間，甲型流感H3N2毒株的比例大幅下降，惟乙型流感佔比大幅上升，其中南方的乙型流感佔比為26.4%，北方則高達47.3%。有醫生指出，乙流的傳染性、臨床症狀都與甲流類似，但甲流變異更快，大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短；而乙流病毒變異性則沒有強，感染後獲得的保護力持續時間更長。

綜合內媒報道，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫師李冉指出，近期甲流病人相對比前段時間有所回落，而乙流有輕度上升，「甲流和乙流在人類中比較常見，也就是常說的季節性流感，尤其在每年的流感季。」他指出，從臨床表現來看，乙流的症狀會比甲流稍微輕微，但也會有發燒、全身酸痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀。

乙流出現「暴發機」率低

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗則指出，甲流、乙流都可以高燒，「起病快」，一般有不舒服症狀後第二天就高燒。雖然乙流的傳染性、臨床症狀都與甲流類似，但是甲流變異更快，大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短；而乙流病毒變異性則沒有強，感染後獲得的保護力持續時間更長，

「相對來說，甲流更容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，乙流出現暴發機率低，傳播也相對慢。」

李侗續指，雖然乙流症狀上比甲流稍微輕點，但兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀，治療方式也與成人一樣。

6類人士高危

至於如何明確甲流還是乙流，李冉指出，主要是透過流感病毒抗原或核酸檢測的方法，患者可自行購買流感病毒抗原檢測試劑；就治療而言，甲流和乙流都是給予抗流感病毒藥物。

流感是自限性疾病，如果患者是輕症且沒有基礎病的年輕人，一般自行服用退燒藥對症治療即可。但對於有肺部基礎疾病、或有免疫缺陷的患者，糖尿病患者、肥胖的患者、孕婦、包括透析的患者等族群，則建議盡快到醫院求醫。

11歲男童染甲流情況嚴重 潛伏期於內地

另本港衞生署衞生防護中心昨日（8日）公布正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名居於內地、有長期病患的11歲男童。他1月2日開始發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛及呼吸困難，當日到香港向私家醫生求醫，同日返回內地。他於1月6日因徵狀持續到威爾斯親王醫院急症室求診，同日入院並獲安排到兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內留於內地。他的一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。

季節性流感8類高危群組

1. 6個月至11歲兒童



2. 50歲或以上人士



3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）



4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士



5. 孕婦



6. 長期病患者



7. 家禽業從業員



8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

出現3種情況應即入院

事實上，多種呼吸道疾病正於中國肆虐，令各地人心惶惶，除了黴漿菌外，還有流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等。本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

● 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

● 出現抽筋／持續嘔吐

● 神志不清／步履不穩