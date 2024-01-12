腹痛後果可大可小！日本一名80歲老翁近日因腹痛求醫，被醫生判斷為便秘，惟返家翌日病情惡化，最終發現原來是主動脈瘤破裂，不治身亡。有醫生提醒，主動脈瘤是「無形殺手」，9成半患者可以沒任何症狀。

據日本《讀賣新聞》報道，日本秋田縣秋田大學於上月18日發聲明，稱一名80歲老翁在去年因腹痛，前往當地綜合醫院就診，醫生懷疑為胸腹主動脈瘤破裂，緊急將其轉往秋田大學附屬醫院。心血管外科醫生為患者進行電腦斷層掃描（CT）後，未發現血腫，因此判斷有主動脈瘤破裂的可能性較低，並判斷是便秘導致的腹痛，著患者第二天求診家庭醫生。

翌日病情加劇身亡

隔天早上，患者準備去看家庭醫生時，病情突然惡化，被送往當地綜合醫院後不治身亡。秋田大學附屬醫院翻看患者的CT影像診斷，才發現其確實是「主動脈瘤破裂」。

秋田大學承認事件屬醫療失誤，院方在事後成立了死亡事故調查委員會，對這宗死亡病例進行調查。院方認為，不幸事件完全是因醫院的疏忽造成，醫院將實施防範措施，避免再出現類似事故，

「由於我院未與轉診醫院確認診斷依據，入院後未進行後續觀察；再次向離世患者及家屬致歉。我們將在醫院實施安全措施，防止類似情況再次發生，例如要求在另一家醫院被診斷為高度緊急的患者住院觀察。」

胸主動脈瘤致死率極高

本港每年平均就有1,400人因胸主動脈瘤入院，同時亦有300人因而死亡。不過，要察覺是否罹胸主動脈瘤並不容易，本港心胸肺外科專科醫生黃鴻亮曾指出，95%患者根本沒有任何症狀，部分人亦僅有胸痛、氣促和咳嗽等症狀，故只能靠常規檢測發現。不少人直至胸主動脈瘤發病時才確診，有2成人未及求醫已不治。

胸主動脈破裂4大症狀

1.上背部突然劇裂疼痛

2.疼痛感向下散發

3.胸部/下巴/頸/手臂疼痛

4.呼吸困難



資料來源：中力醫學院

黃鴻亮解釋，心臟主動脈壁持續腫大成瘤，胸主動脈瘤可漲大至直徑逾4.5厘米或較相鄰主動脈大50%，並且持續漲大。有6成患者伴隨高血壓，惟血壓不一定較其他患者高出很多，當主動脈壁受壓持續增加，主動脈出現撕裂或破裂的機會亦趨增，當真正出現撕裂或破裂時，病人就會大量出血，最快於短短數分鐘內猝死：

「主動脈就似是高速鐵路，當主動脈出現撕裂或破裂時，就等同路軌斷裂，經過的列車就會衝出路軌，造成嚴重後果。」

黃鴻亮表示，如及早於胸主動脈瘤初期確診，可透過降血壓藥物作治療，長遠或毋須接受手術，盼進一步推及手提超聲波掃瞄器作篩查，及早為患者確診及治療，將胸主動脈瘤死亡率由2成大減至5%；建議18歲以上人士如有高血壓，應每2年恆常檢查血壓及作超聲波檢查。

腦動脈瘤亦危險 提防「偏頭痛」

除了胸腹主動脈瘤，腦動脈瘤亦十分危險。台灣神經外科醫生顏君霖曾解釋，腦動脈瘤一旦破裂，有3分之1患者會直接死亡；另有3分之1的人即使及時送醫，也無法回到原來生活；只有3分之1的人有辦法恢復正常。

醫生提醒，在各種頭痛類型中，「前哨型頭痛」與動脈瘤有60%至80%高度相關機率。顏醫生坦言，這類型的頭痛症狀並不容易辨別：

「會一下子突然爆炸性頭痛，再慢慢恢復。而一般偏頭痛大致上是「小火慢熬」，慢慢的出現頭痛、過一段時間才慢慢緩解；且偏頭痛有時會有預兆，動脈瘤引起的頭痛是沒有預兆的。」

顏君霖提醒，假設動脈瘤伴隨出血，除了頭痛，還可能有脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂、手腳無力、意識障礙等症狀。