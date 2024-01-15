冬天減肥更有效？有台灣營養師指出，冬季其實是瘦身的好時期，只要調整好飲食及生活習慣，便可有助加速冬季瘦身效率。營養師分享6大營養素，及4大冬天燒脂秘訣，幫助大家輕鬆減肥。

加速冬季瘦身效率6大營養

台灣營養師高敏敏於Facebook專頁中表示，冬日天氣寒冷其實更容易瘦身，只要維持良好運動習慣及正確飲食，便可把握「冬天剷脂期」。她盤點以下6大瘦身飲食法，拆解多款有效瘦身營養素，幫助大家加速冬季瘦身效率：

血清素：血清素有助調節荷爾蒙、穩定情緒、增加好心情及降低壓力荷爾蒙。建議進食雞蛋、豆乾、芝士、深綠色蔬菜等。

優質蛋白質：蛋白質含量較高的食物，可產生較高的食物熱效應，再搭配適當運動，能更有效幫助肌肉生成。建議進食雞蛋、雞胸肉、豆腐、黑豆等。

膳食纖維：膳食纖維可增加飽足感、幫助腸胃蠕動、排便順暢、穩定血糖，餐前補充膳食纖維有助減少進食分量。建議進食黑木耳、番薯葉、冬菇、海帶、奇亞籽等。

維他命D：維他命D有助促進血清素生成，增加好心情及穩定情緒，而血清素會令大腦發出「飽食」的訊息，增加飽足感，減少「口痕」食零食機會；維他命D亦提升有氧代謝力、幫助運動後肌肉的恢復。建議進食三文魚、秋刀魚、黑木耳，同時多曬太陽。

維他命B群：維他命B群主要參與蛋白質、碳水、脂肪的代謝，而水溶性維他命不易儲存在人體內，故建議在減脂期多作補充，有助維持良好代謝力，B群同時能預防暴飲暴食、憂鬱症狀。建議進食燕麥、瘦肉、牛油果、牛奶等。

鈣質：台灣福利衛生部國民健康署建議成人每日鈣質攝取為1000mg，而缺乏鈣質容易引發壓力肥胖、產生飢餓的代償。建議進食鈣片、魚乾、杏仁、牛奶等。

高敏敏補充指，假如把把鈣質和維他命D互相配搭，更可以增加腸胃對鈣質的吸收效率。

冬天燒脂4大秘訣

她同時分享有助冬天燒脂的4大秘訣，強調只要選擇健康營養食物及維持規律生活作息，並且持之以恆，即便可維持身材：

控制食量：每餐吃8成飽即可，避免暴飲暴食。

均衡飲食：幫助維持身體正常運作，不挑食、不節食、少吃加工零食。

充足睡眠：睡眠不足會減少瘦素分泌、皮質醇升高，導致食慾增加。

每日喝水2000ml：提高代謝能力、助排便、增加飽足感。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。